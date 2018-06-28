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Yaz spor okulları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin tatillerini daha verimli geçirebilmesi için düzenlenen yaz spor okullarında eğitimler yarın başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz spor okullarında faaliyetler yarın başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin tatillerini spor yaparak daha verimli geçirmesi için her yıl düzenlenen yaz spor okulları kapılarını açıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde 52 branşta düzenlenecek eğitimlerden, 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler faydalanabilecek.

Yaz spor okulları ile toplumda spor kültürünü güçlendirmek ve kulüplere sporcu kaynağı oluşturmak amaçlanıyor.

Her yıl düzenlenen yaz spor kurslarında değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ve gelecek vadedenler, spor kulüplerine yönlendirilerek, profesyonel spor yaşamlarına ilk adımlarını atıyorlar.

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- En fazla talep yüzmeye

Yaz spor okullarının gözde branşı ise yüzme oldu. Öğrenciler, sıcak yaz aylarında en fazla başvuruyu yüzme branşına yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "yüzme havuzu olmayan il kalmayacak" sloganıyla başlattığı tesis hamlesi sonucu havuz sayısını 123'e çıkardı.

Proje ve yapım aşamasında olan 28 havuz ise kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.​

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