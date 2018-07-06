Yaz tatiline çıkacaklar için valiz hazırlama tüyoları

İSTANBUL, (DHA)- TATİL hazırlığı yapanlar için 'tatil valizinin olmazsa olmazları’ konsepti ile önerilerde bulunan Hespiburada, müşterilerinin eğilimlerine göre yaz alışverişindeki trendleri inceledi.

Geçen seneye göre mayolara olan ilginin bu yıl yüzde yüz arttığını açıklayan firma, plaj alışverişlerinde kadınların erkeklere göre 2 kat daha fazla alışveriş yaptığını belirtti. Elde edilen verilere göre en çok plaj alışverişi yapan iller olan İstanbul, İzmir ve Ankara, Antalya, Muğla ve Balıkesir olarak belirlendi. Trend veriler incelendiğinde geçtiğimiz sezonun trendi mat ruj ve ojelerin yerini simli ve parıltılı ürünlere bırakması dikkat çekerken, parıltılı ve simli ürünlerin görüntülenmelerinde geçen seneye göre yüzde 210 büyüme gerçekleştiği bildirildi.

SEYAHAT BOY ÜRÜNLER REVAÇTA

Seyahat boy ürünlerin taşıma avantajı sağlaması sebebiyle çokça tercih edildiğini açıklayan firma özellikle seyahat boy maskara, deodorant, şampuan ve saç şekillendirici, parfüm, ağız bakım ürünleri ve güneş kremlerine olan talebin geçen seneye göre yüzde 40 büyüme gösterdiğini, erkeklerin ise bu ürünlere ilgisinin yüzde 60 arttığını açıkladı.