Yaz yağmurları raftingcilere yaradı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, son günlerde etkili olan yağış sayesinde rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Melen Çayı'nın Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü çevresinde bulunan işletmelere gelen rafting tutkunları, çayda adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Rafting Milli Takımı Antrenörü ve Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dokuzdeğirmen'in bölgenin en önemli rafting sahası olduğunu belirterek, bahar aylarındaki kuraklık nedeniyle endişelendiklerini ama yaz mevsiminin korktukları gibi geçmediğini söyledi.

Yağışların başlamasıyla yüzlerinin güldüğünü anlatan Tepe, "Biz sezonu yaz ve kış diye ikiye ayırıyoruz. Genelde bu aylarda Melen Çayı'nda debi düştüğü için rafting yapılamıyordu. Şu an son 10 yılın en yüksek debisini görüyoruz. Aralıklarla yağan yağmur suyun debisinin düşmesini engelledi. Bu da işlerimizin devamlılığını sağladı. Şu anda çayda haziran ayındaki debiyi görüyoruz." diye konuştu.

- "Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor"

İnsanların doyasıya eğlendiğini söyleyen Tepe, şöyle konuştu: