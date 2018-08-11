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Yaz yağmurları raftingcilere yaradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Rafting Milli Takım Antrenörü ve Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Genelde bu aylarda Melen Çayı'nda debi düştüğü için rafting yapılamıyordu. Şu an son 10 yılın en yüksek debisini görüyoruz. Aralıklarla yağan yağmur suyun debisinin düşmesini engelledi. Bu da işlerimizin devamlılığını sağladı"

Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, son günlerde etkili olan yağış sayesinde rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Melen Çayı'nın Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü çevresinde bulunan işletmelere gelen rafting tutkunları, çayda adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Rafting Milli Takımı Antrenörü ve Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dokuzdeğirmen'in bölgenin en önemli rafting sahası olduğunu belirterek, bahar aylarındaki kuraklık nedeniyle endişelendiklerini ama yaz mevsiminin korktukları gibi geçmediğini söyledi.

Yağışların başlamasıyla yüzlerinin güldüğünü anlatan Tepe, "Biz sezonu yaz ve kış diye ikiye ayırıyoruz. Genelde bu aylarda Melen Çayı'nda debi düştüğü için rafting yapılamıyordu. Şu an son 10 yılın en yüksek debisini görüyoruz. Aralıklarla yağan yağmur suyun debisinin düşmesini engelledi. Bu da işlerimizin devamlılığını sağladı. Şu anda çayda haziran ayındaki debiyi görüyoruz." diye konuştu.

- "Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor"

İnsanların doyasıya eğlendiğini söyleyen Tepe, şöyle konuştu:

"Şu an suyun verdiği heyecan ve adrenalin inanılmaz derecede. Hem tehlikesi az hem de heyecanlı. Yaklaşık 1 ve 3 saat arasında süren parkur tam istenildiği gibi tehlikesiz fakat heyecanlı bir durumda. Özellikle Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor. Biz sadece hafta sonu rafting yapıyorduk, şimdi haftanın her günü suya iniyoruz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu yıl 100 bin hedef koymuştuk ve sezon tamamlanmadan bu sayıyı geçtik. Bu sayı 150 bin civarına ulaşmak üzere."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Rafting

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