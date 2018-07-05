Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Son günlerde artan ve kamuoyunda büyük tepki çeken çocuk tacizi konusunu, ünlü yazar Ahmet Ümit, Habertürk TV'de 'Kübra Par ile açık ve net' programına değerlendirdi.

'ORGAZMI BİLEN KADIN SAYISI KAÇ?'

Ümit, 'Cinsellik konusunda herkesin eğitilmesi lazım' dedi ve 'Kadınların kaçta kaçı orgazm oluyor? Orgazmı bilen kadın sayısı kaç? Bu kadın çocukları yetiştirecek ya, nasıl olacak bu iş! Böyle bir toplum olur mu?' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

