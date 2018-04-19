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Yazar Ahmet Ümit: "Yazan insanlar kendisi olmaya çalışmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:14 | Son Güncelleme

Polisiye romanların usta kalemi ünlü yazar Ahmet Ümit, Büyükçekmece’de düzenlenen söyleşide sevenleriyle buluştu.

Polisiye romanların usta kalemi ünlü yazar Ahmet Ümit, Büyükçekmece’de düzenlenen söyleşide sevenleriyle buluştu. Yazmak isteyenlerin taklitlerden sakınması gerektiğini belirten Ümit, "Hiç kimse Shakespeare olmaya çalışmamalı, hiç kimse Ahmet Ümit olmaya çalışmamalı, Yaşar Kemal olmaya çalışmamalı. Yazan insanlar kendisi olmaya çalışmalı. Aksi halde taklit olur" dedi.
Ünlü yazar Ahmet Ümit, Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği söyleşide sevenleriyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Tarihçi Yazar Sacide Bolcan üstlendi. Okurlarının yoğun ilgi gösterdiği söyleşide sevenleri Ahmet Ümit’e merak ettiği soruları yöneltti. Anlattıklarını esprili bir dille aktaran Yazar Ahmet Ümit sevenlerini de güldürdü. Söyleşinin ardından Ahmet Ümit’e kitap imzalatmak isteyen okurları, uzun kuyruklar oluşturdu.

“Yazan insanlar kendisi olmaya çalışmalı”
Yazmak isteyen insanların taklitlerden sakınması ve özgün olması gerektiğini ifade eden Yazar Ahmet Ümit, “Asıl mesele bence, hiç kimse Shakespeare olmaya çalışmamalı, hiç kimse Ahmet Ümit olmaya çalışmamalı, Yaşar Kemal olmaya çalışmamalı. Yazan insanlar kendisi olmaya çalışmalı. Aksi halde taklit olur. Sanatta biricik olan şey, doğruyu yazmak değil. Güzeli yazmak da değil. Sanatta önemli olan şey doğruyu ve güzeli çok farklı bir formatta, çok farklı bir şekilde yazmak. O zaman siz oluyorsunuz. Ben Ahmet Ümit gibi yazmalıyım. Ahmet Ümit tarzını, yazım stilini, üslubunu ve bakış açısını özgün bir şekilde hem Türk edebiyatına hem de dünya edebiyatına kanıtlamalıyım” diye konuştu.

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