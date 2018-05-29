Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Koç katıldı. Erikli'nin ağabeyi Davit Çukran ve eşi Erdal Erikli de müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Koç'un avukatı Erdoğan Mahsanlar, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilinin sağlık durumuyla ilgili daha önce verilen raporlarda çelişki bulunduğunu ve yeni rapor alınması gerektiğini söyledi. Avukat Mahsanlar, akıl hastalığı nedeniyle müvekkiline ceza verilmemesini de talep etti.

"ÖRÜMCEKLER BAŞIMA ÜŞÜŞÜYOR"



Son savunması sorulan tutuklu sanık Sinem Koç, bir sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Koç, okunan savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

"O kadın, enerji alanımı açtı ve kapanmıyor. Evrende bazı aykırılıklar görüyorum. Her okuduğum şeyden mesaj çıkarıyordum. Psikolojim bozulmuş, kafam karışmıştı. Kadının kitabında, 'ölüm yok' yazıyordu. Bu beni düşünsel olarak çok etkiledi. Gece yatarken örümcek görüyor ve korkuyordum. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şey yaptım. Örümcekler başıma üşüşüyor ve gece uyuyamıyorum. Yakında öleceğimi hissediyorum. Bedenim ve ruhum birbirinden ayrıldı. Kaldıracak gücüm kalmadı ve bunu bana o kadın yaptı. Birkaç kez intihar girişimim oldu. Kendi kendimi yaşatıyorum. Daha fazla yapamayacağımdan dolayı tahliyemi talep ediyorum. O kitapla insanların kafası karışıyor. Kitabın incelenmesini talep ediyorum. Pişmanım."