HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

'Meleklerle Yaşamak' adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sinem Koç, ''tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde karar çıktı!

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Koç katıldı. Erikli'nin ağabeyi Davit Çukran ve eşi Erdal Erikli de müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Koç'un avukatı Erdoğan Mahsanlar, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilinin sağlık durumuyla ilgili daha önce verilen raporlarda çelişki bulunduğunu ve yeni rapor alınması gerektiğini söyledi. Avukat Mahsanlar, akıl hastalığı nedeniyle müvekkiline ceza verilmemesini de talep etti.

"ÖRÜMCEKLER BAŞIMA ÜŞÜŞÜYOR"

Son savunması sorulan tutuklu sanık Sinem Koç, bir sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Koç, okunan savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

"O kadın, enerji alanımı açtı ve kapanmıyor. Evrende bazı aykırılıklar görüyorum. Her okuduğum şeyden mesaj çıkarıyordum. Psikolojim bozulmuş, kafam karışmıştı. Kadının kitabında, 'ölüm yok' yazıyordu. Bu beni düşünsel olarak çok etkiledi. Gece yatarken örümcek görüyor ve korkuyordum. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şey yaptım. Örümcekler başıma üşüşüyor ve gece uyuyamıyorum. Yakında öleceğimi hissediyorum. Bedenim ve ruhum birbirinden ayrıldı. Kaldıracak gücüm kalmadı ve bunu bana o kadın yaptı. Birkaç kez intihar girişimim oldu. Kendi kendimi yaşatıyorum. Daha fazla yapamayacağımdan dolayı tahliyemi talep ediyorum. O kitapla insanların kafası karışıyor. Kitabın incelenmesini talep ediyorum. Pişmanım."

Sanık savunmasının ardından davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sinem Koç'un, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Koç'un "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, herhangi bir neden bulunmadığı için sanığın cezasında indirim veya artırım uygulamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yazdığı "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabıyla tanınan Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yazar Erikli'yi öldürdüğü tespit edilen Sinem Koç'un, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep ediliyordu.

AA

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında konuştuFotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında konuştu
Güngören'de demir kapının altında kalan çocuk öldüGüngören'de demir kapının altında kalan çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beki ikala erikli sinem koç cinayet

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

Görü-yorum... Seçi-yorum…

Görü-yorum... Seçi-yorum…

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Özellikle sesi güzel kadınları seçip 10 bin kişiyi dolandırdılar

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

Son depremler | Ege Denizi'nde deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi)

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

15 Temmuz'un kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

Marmara Üniviersitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'ne öğrenci alınmayacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.