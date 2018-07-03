Yazar Beki İkala Erikli'nin katiline verilen cezanın gerekçesi belli oldu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi (47) öldürdüğü gerekçesiyle Sinem Koç'u (31) “Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. Sanık Sinem Koç'un, Beki İkala Erikli'yi öldürmeye karar verdikten sonra eylemi gerçekleştirmiş olması dolayısıyla öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği hususunda tam bir vicdani kanıya varıldığı belirtildi. Kararda, sanığın, maktul Beki İkala Erikli'yi öldürmesine ilişkin basın huzurunda açıklama yaptığı ve gerçekleştirdiği eylemden dolayı herhangi bir pişmanlık göstermediği vurgulandı. "YAZAR BEKİ İKALA ERİKLİ'YE 4 EL ATEŞ ETMİŞ"

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 10 sayfalık gerekçeli kararda, 'Meleklerle Yaşamak' isimli kitabın yazarı Beki İkala Erikli'nin 'Meleklerle iletişim kurma' adı altında tanıtım ve seminer çalışmaları yaptığı, sanık Sinem Koç'un Beki İkala Erikli'nin kitabını okuduktan sonra bu seminer çalışmalarına izleyici olarak katıldığı anlatıldı. Sanık Koç'un kitap içeriği ve katılmış olduğu seminer çalışmalarından sonra olumsuz etkileşim içerisine girerek psikolojik değişimler yaşadığı ve bu durumun sorumlusu olarak gördüğü kitabın yazarı Erikli'yi kendisine ve başkalarına zarar vermesini engellemek saiki ile öldürme kararı verdiği kaydedilen gerekçeli kararda, sanık Koç'un kararını gerçekleştirmek amacıyla olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı olaydan bir süre önce temin ettiği, tabancayı birlikte yaşadıkları evde annesinin gördüğü vurgulandı.

Sanık Koç'un annesinin beyanlarına göre zaman zaman Beki İkala Erikli hakkında 'Bu kadını öldüreceğim' gibi sözler sarf ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, olay tarihinde yazar Erikli'nin çalışma ofisinin bulunduğu apartmanın girişine geldiği, bu sırada Koç'un merdiven boşluğunda bir süre saklandıktan sonra bürosunun bulunduğu kata çıkmak için asansör bekleyen Erikli'ye arkasında yaklaşarak sırt bölgesine bir el ateş ettiği anlatıldı. Koç'un, yere düşen Erikli'nin ardından peş peşe 3 el daha ateş ettiği, yazar Beki İkala Erikli'nin öldüğü ifade edildi. "ÖLDÜRME EYLEMİNİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HUSUSUNDA TAM BİR VİCDANİ KANIYA VARILMIŞTIR"

"Sanık ilk andan itibaren maktulün yazmış olduğu kitabın dengesini bozduğunu, enerji alanlarını açtığı, halüsinasyonlar ve örümcekler gördüğü, örümceklerin kendisine zarar vereceğinden korktuğu, uyuyamadığı bütün bu olumsuzlukların maktulün yazmış olduğu kitaptan kaynaklandığı bu yüzden öldürdüğünü savunmuştur" denilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: Olayın öncesinde annesi ve duruşmada yeminle dinlenen diğer tanıklarla yapmış olduğu görüşmeler, olayda kullandığı tabancayı temin etmesi, birlikte yaşadığı annesinin tanık olduğu tutum ve davranışları maktulü öldürmeye yönelik beyanları ve aşamalarda yapmış olduğu savunmaları dikkate alındığında sanığın, maktulü öldürmeye karar verdikten sonra eylemi gerçekleştirmiş olması dolayısıyla öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği hususunda tam bir vicdani kanıya varılmıştır."