Yazar Buket Aşçı Gürel yaşamını yitirdi

Vatan Gazetesi'nin hafta sonu eklerinde ve aylık kitap ekinde okurlarıyla buluşan Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gürel'in, resmi Twitter hesabından, son olarak 23 Ekim 2016'da "Bir süre sağlık problemlerimle ilgileneceğim için maillerinize, mesajlarınıza, tweet ve diğer iletilerinize yanıt veremeyeceğim" mesajını paylaştığı görülüyor.