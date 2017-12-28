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Yazar Buket Aşçı Gürel yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 17:03 | Son Güncelleme 11 saat önce

Vatan Gazetesi kitap ekinin editörlüğünü yapan Yazar Buket Aşçı Gürel, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle vefat etti.

Yazar Buket Aşçı Gürel yaşamını yitirdi

Vatan Gazetesi'nin hafta sonu eklerinde ve aylık kitap ekinde okurlarıyla buluşan Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gürel'in, resmi Twitter hesabından, son olarak 23 Ekim 2016'da "Bir süre sağlık problemlerimle ilgileneceğim için maillerinize, mesajlarınıza, tweet ve diğer iletilerinize yanıt veremeyeceğim" mesajını paylaştığı görülüyor.

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yazar Buket Aşçı Gürel

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Allah rahmet eylesin
işte hayat böyle bir şey...genç yaşta bir değerimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin ...
Allah taksiratını affetsin,sevenlerinle sabırlar versin:(
41 yaşında ölmüş.hayat ne kadar kısa.hiç ölmeycek gibi puta(paraya) tapanlara duyurulur.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin hayat kısa trafikte gereksiz yere tartışmalara ve kavgalara son verilsin
yen icin ama çalmayin hayat cok kisa Allah rahmet eylesin bayana
Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başısağolsun
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