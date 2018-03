Yazar Can Tan Aydınlı okurlarıyla buluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde devam eden ‘Okur-Yazar Buluşması’ etkinlikleri kapsamında, yazar Canan Tan ile söyleşi ve imza günü düzenledi.

Aydın Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi salonunda İl Kütüphane Müdürlüğü’nce düzenlenen söyleşi ve imza etkinliğine, Efeler’de öğrenim gören çok sayıda orta ve lise öğrencileri katıldı.

Söyleşide, bir insanı en iyi şekilde tanımanın yolu kendisiyle konuşmak olduğunu ifade eden Yazar Canan Tan, "Gözle görülür yapabildiğim en güzel etkinlik kitap okumaktır. Kütüphaneye dost biriyim. Kütüphane okuru gerçek okurdur. Her türlü kitabı okurum. Gençliğim de zaman zaman bir şeyler yazmaya başladım. Öğrencilik yıllarım da Ahmet Tuğlu adın da bir Edebiyat öğretmenimiz vardı. Notu çok kıttı. Bir kompozisyon ödevi verdi. Konusu ‘Elimizden bir kesit’ olan kompozisyon ev ödevin de değerlendirme anın da beni sıradan kaldırdı ve ’Canan sana on verdim’ dedi. Hiç bir zaman kolay on veren bir öğretmen olmadığını ancak kompozisyonda anlattığım ikiz kardeş de ki anlam derinliği ve konudaki anlatım şekli olduğunu, kurgu yapabildiğimi ve olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatabildiğimi bunun yanı sıra ifadelerden anladığı kadarıyla ben de yazar kumaşı olduğunu belirtti. Oysa benim ikiz kardeşim yoktu. Evin tek çocuğu ve okulun acar öğrencisiydim. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bu yaşadığım anı benim yazarlığımın ilk adımı oldu diyebilirim" diye konuştu.

Bir çok roman ve hikaye kitabı yazdığını belirten yazar Canan Tan, en çok okunan kitabı "Yüreğim Seni Çok Sevdi" adlı eseri olduğunu ve bu eseri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Kütüphaneciler Derneği’nden Türkiye’nin en çok okunan yazarı ödülünü aldığını ifade eden Tan, söyleşinin ardında öğrencilerin aldığı kitapları imzaladı.