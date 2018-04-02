Yazar Cemal Şakar: “Öykü yazmak benim için bir yolculuk”

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 40. kuruluş yıl dönümünde konuk ettiği yazar Cemal Şakar, öykü yazmanın kendisi için bir yolculuk olduğunu söyledi.

TYB’nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla edebiyat, sanat ve düşünce alanının seçkin isimlerinin ağırlandığı 40’lar Meclisi’nin beşinci konuğu, "Esenlik Zamanları" ile TYB 1999 Hikaye Ödülü’nü kazanan yazar Cemal Şakar oldu. Mehmed Âkif Divanı’nda gerçekleşen programı hikayeci ve eleştirmen Necip Tosun yönetti. Tosun, açılışta yaptığı konuşmada, “İnsanların dertleriyle dertlenmesini bilen ve aynı zamanda bunu kendine bir görev atfederek eserlerinde anlatmaya çalışan son dönemin önemli ismi Cemal Şakar, 40 yıldır kendini edebiyata adamış bir arkadaşım. İlk öykülerimi okuyan, ilk öykülerini okuduğum Şakar şimdi 20. kitabını çıkardı. Bugün Şakar’la geçmişe bir yolculuk yaparak kitapları ve hayatı konuşacağız” diye konuştu.

“Görsel bir bombardıman altında yaşıyoruz”

Cemal Şakar, edebiyat hayatına 1982’de yayınlanan “Bir İnsan Ölür, Bir Yıldız Kayarmış” adlı öyküsüyle başladığını anlattı. “İçinde yaşadığımız hayat dilimizi, simgelerimizi belirliyor” diyen Şakar, “Bugün sosyal medya çok etkili. Görsel bir bombardıman altında yaşıyoruz. Bu bombardıman dilimizi de etkiliyor ve giderek görsel bir dil kullanmaya başlıyoruz. Zorunlu olarak böyle. Yıllar içinde eşyayla kurduğu ilişkinin biçimi temelli olarak değişiyor. O da tasvir yerine imge vasıtasıyla göstermek istiyor. Öykülerimde imgesel bir dil olduğu söyleniyor, eğer öyleyse bunun nedeni içinde yaşadığımız görsel bombardımandır” dedi.

Öykü yazarken eseri nasıl kurguladığı konusunda da bilgiler veren Şakar, “Eserin kurgusu da, sanatçıyı seçme ve tasnif etmeye zorlar. Şöyle de söyleyebiliriz; sanatçı eserini kurgularken sahip olduğu seçilmiş ve tasnif edilmiş ‘şey’lerden hareket eder. Bu bağlamda esere nelerin gireceği, nelerin dışarıda bırakılacağı da dünya görüşünün zorunlu bir uzantısıdır. Kiminin kahramanının hayatında cami, kimininkinde de de alkol vardır” dedi.

“Öykü yazmak benim için bir yolculuk, bir arayış, bir sığınma ama daha çok bir paylaşma demektir” diyen Şakar, uzun yıllar Balıkesir’de yaşadığını ancak İstanbul’da yaşamaya başlamasının yazarlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtti.

Programa TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Başkan Yardımcısı Ferhat Koç, Genel Mali Sekreter Ahmet Fatih Gökdağ, TYB Vakfı 2. Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz, Üye Muhsin Mete, Ankara Şube Başkanı İsmail Bozkurt, Erzurum Şube Başkanı Hanifi İspirli, Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız, Konya Şube Başkanı Hayri Erten, Kırşehir temsilcisi Maksut Yiğitbaş, şairler, yazarlar ve Şakar’ın okuyucuları katıldı.