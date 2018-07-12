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Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 3 kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılanan Behzat Ç. dizisinin senaristi Emrah Serbes, açıklanan mahkeme kararında 13 yıl 4 ay ceza aldı. Son dakika habere göre, kazayı üstlenen Kenan Doğru'ya ise 1 yıl hapis cezası verildi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı.

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerin belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

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22,5 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve yazar Emrah Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istediği iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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EMRAH SERBES KİMDİR?

27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen Emrah Serbes Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü mezunudur. Zaman zaman Birgün gazetesi için söyleşiler yaptı, Radikal 2 için tiyatro eleştirileri yazdı. Hayvan dergisinin Ankara temsilciliğini yaptı. Bu dergide Ahmet İnam ve Cengiz Güleç ile düzenli olarak gerçekleştirdiği sohbetleri "Şen Profesörler: Metaforla Saadet Olmaz" (Say Yayınları, 2006) adıyla kitaplaştırdı. "Her Temas İz Bırakır" adlı ilk romanı İletişim yayınlarından çıktı. "Son Hafriyat" isimli ikinci romanı Şubat 2008 yılında İletişim Yayınları'ndan çıktı. Ayrıca Her Temas İz Bırakır romanı Almancaya çevrildi. Yazarın ilk öykü kitabı Erken Kaybedenler, Haziran 2009 itibarıyla kitapçı raflarındaki yerini aldı. Bir süre daha farklı tarzlarda yazılarını sürdüreceğini belirten yazar, polisiye yazmaya devam edeceğini de ifade etmiştir.[kaynak belirtilmeli] Ayrıca Behzat Ç. adlı polisiye dizisinin 10 bölümde bir senaristliğini yapmıştır. 2011 yılında vizyona giren Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm filminin senaristliğini üstlenmiştir. "Hikâyem Paramparça"da ise aforizmalar ve hayata dair düşüncelerini okurlarına aktarmaktadır. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır. Bir süre OT dergisi için kısa hikâyeler kaleme alan Serbes, şu an aylık yayımlanan KAFA dergisi için hikâyelerini kaleme almaktadır.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
3 canın bedeli bu kadar mı ?
3 hayatın değeri bu işte 13 yıl 3 koca can için 13 yıl.. adam zevk için alkollü araba kullanacak sonra 3 koca hayatı noktalayacak ve 13 yıl....
3 kişi öldür 13 yıl ile kurtul..İyi bir hikaye çıkar bundan..
3 kişiyi öldür 13 yıl ,banka hesabı aç gazetey abone ol 10 yıl anlatmaya gerek yok mikemmel adalet
infaz yasasına göre 4 yıl 6 ay yatarım var..1.yil gitti. 3.yil 6 ay 4 gunu varr
Adalet var mı adalet!!? Dağılabilirsiniz..
Oy vermeye devam durmak yok 13 yıl 3 can
Adam cezayı bildiği için teslim olmuştur 3 can için bunlar nasıl hakimler ya
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