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Yazar Erikli cinayeti davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:53 | Son Güncelleme

"Meleklerle Yaşamak" kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sinem Koç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1 yıl hapis cezası verdiği sanık Koç ile ilgili hükmünde, herhangi bir neden bulunmadığı gerekçesiyle indirim veya arttırım yoluna gitmedi - Sanık Koç: - "Örümcekler başıma üşüşüyor. Yakında öleceğimi hissediyorum. Bedenim ve ruhum birbirinden ayrıldı. Kaldıracak gücüm kalmadı ve bunu bana o kadın yaptı. O kitapla insanların kafası karışıyor. Kitabın incelenmesini talep ediyorum"

İSTANBUL (AA) - "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sinem Koç, ''tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Koç katıldı. Erikli'nin ağabeyi Davit Çukran ve eşi Erdal Erikli de müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Koç'un avukatı Erdoğan Mahsanlar, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilinin sağlık durumuyla ilgili daha önce verilen raporlarda çelişki bulunduğunu ve yeni rapor alınması gerektiğini söyledi. Avukat Mahsanlar, akıl hastalığı nedeniyle müvekkiline ceza verilmemesini de talep etti.

- "Örümcekler başıma üşüşüyor"

Son savunması sorulan tutuklu sanık Sinem Koç, bir sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Koç, okunan savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

"O kadın, enerji alanımı açtı ve kapanmıyor. Evrende bazı aykırılıklar görüyorum. Her okuduğum şeyden mesaj çıkarıyordum. Psikolojim bozulmuş, kafam karışmıştı. Kadının kitabında, 'ölüm yok' yazıyordu. Bu beni düşünsel olarak çok etkiledi. Gece yatarken örümcek görüyor ve korkuyordum. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şey yaptım. Örümcekler başıma üşüşüyor ve gece uyuyamıyorum. Yakında öleceğimi hissediyorum. Bedenim ve ruhum birbirinden ayrıldı. Kaldıracak gücüm kalmadı ve bunu bana o kadın yaptı. Birkaç kez intihar girişimim oldu. Kendi kendimi yaşatıyorum. Daha fazla yapamayacağımdan dolayı tahliyemi talep ediyorum. O kitapla insanların kafası karışıyor. Kitabın incelenmesini talep ediyorum. Pişmanım."

Sanık savunmasının ardından davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sinem Koç'un, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Koç'un "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, herhangi bir neden bulunmadığı için sanığın cezasında indirim veya artırım uygulamadı.

- Olayın geçmişi

Yazdığı "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabıyla tanınan Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yazar Erikli'yi öldürdüğü tespit edilen Sinem Koç'un, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep ediliyordu.

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