- Yazar Erikli'nin öldürülmesi davasında karar

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Sinem Koç hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Sinem Koç'a "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran ve avukatları Dilek Helvacı da duruşmada hazır bulundu.

SON SAVUNMASINDA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Sinem Koç'un dava başladığı tarihte üç numara olan saçlarının omuzlarının altına kadar uzamış olduğu ve kilo aldığı görüldü. Son savunması sorulan sanık Sinem Koç, savunmasını yazılı olarak sundu. Sinem Koç'un ifadesi mahkeme başkanı tarafından okundu. Koç'un ifadesinde, "Enerji alanım açık olduğundan dolayı uyuyamıyorum. Hepsi o kadın yüzünden. Evrende bazı varlıklar var diyordu. Her okuduğum şeyden mesajlar çıkartıyordum. Psikolojim bozulmuştu. Kafam karışmıştı. Ölümün olmadığını düşünüyordum. O kadın, kitaplarında da ölüm yok diyordu. Beni çok etkiledi. Kafamda örümcekler görüp korkuyordum. O kadın beni hasta ettiği için böyle bir şeyi yaptım. Kendi kendimi yaşatmaya çalışıyorum. Enerji alanım açık olduğu için pek vaktim kalmadığını düşünüyorum. Hala o kitapları okuyanlar var. Kitabın psikolojimi bozup bozmadığının incelenmesini talep ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dediği belirtildi. Koç'un avukatı, müvekkili hakkında akıl hastalığı yönünden yeniden rapor aldırılmasını, bu kabul edilmezse akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmemesini talep etti.