Yazar Gülten Dayıoğlu: Beyin, kitap okumakla gelişir

Kütahyalı Yazar Gülten Dayıoğlu, Emet ilçesinde kendi adını taşıyan anaokulunu ziyaret etti ve yine kendi adını taşıyan Kütüphane’de öğrencilerle buluştu.

Emet ilçesi Örencik köyünde ilkokulu okuduğunu belirten Dayıoğlu, öğrencilere yaptığı konuşmada kitap okumanın önemine değindi. Dayıoğlu, ’’Yaşına göre kitap okumanın önemini büyüktür. Yani insanlar düzeyine göre kitap okumalıdır. Yaşınızın üstünde veya yaşınızın altında konusu olan kitapları okumak, sizlere bir şey kazandırmaz. Bu konuya dikkat etmelisiniz. Günde 3 öğün yemek yenir. Dördüncü öğün nedir? Zihinsel açlıktır. Dördüncü öğünün beslenmesini kitapla yapın. Kitapların içerisinde her şey vardır. Okuyun kimse sizi tutamaz. Derslerinizi bitirdikten sonra muhakkak dördüncü öğün olan zihinsel açlığınızı giderin. Kitap okumak çok önemli besindir. Çünkü beyin geliştirmenin en önemli yolu kitap okumaktır’’ dedi.

Ünlü yazar Gülten Dayıoğlu’na ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Koca ve Emet ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre eşlik etti. Başkan Mustafa Koca ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre ünlü yazar’a Emet ilçesine yaptığı ziyaret için teşekkür ederek çiçek ve Türk Bayrağı bulunan tablo hediye etti.(YD-EFE)