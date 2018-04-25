Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yeniler Öğrenci Topluluğu tarafından “Can Veren Pervaneler” isimli bir konferans düzenlendi.

SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan etkinliğe yazar Hayati İnanç konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte divan edebiyatı üzerine bir konuşma yapan Hayati İnanç, en çok etkilendiği şairin divan edebiyatı şairi Şeyh Galip olduğunu belirterek, birçok şairin şiirlerinden beyit örnekleri verdi. Divan edebiyatını yok etmek için her şeyin yapıldığını kaydeden İnanç, “Bu edebiyat halktan kopuk, yüksek zümreye hitap ediyor, sadece padişahlar anlıyor türünden yanlış bilgiler, insanımızın zihnine aşılanmak istendi. Büyük bir yanlış doğru diye kabul ettirildi ve doğruları öğretmek zorlaştı. Hâlbuki bu edebiyatın söz ustaları halkın ta kendisiydi. Şairler halkın içinde ve halkın içinden kişiler oldukları için tekrar şiirlerini onların beğenisine sunuyorlardı” dedi.

Gönül açlığının gıdasının da sevgi ve aşk olduğunu dile getiren İnanç, divan edebiyatının bu açlığı bastıracağını ve ruhu dinlendireceğini ifade etti. Türkiye’nin zengin bir edebiyat ve kültür mirasına sahip olduğunu vurgulayan İnanç, “Genç nesillere bu zenginlikleri bırakmamız ve sevdirmemiz gerekiyor elimizdeki hazinelerin kıymetini bilmeliyiz” diye konuştu.

Etkinlik yazar Hayati İnanç’a hediyelerinin takdiminin ardından sonra erdi.



