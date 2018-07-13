Yazar İzzet Yaşar hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden yazar ve şair İzzet Yaşar, 67 yaşında hayatını kaybetti. Yaşar’ın cenazesi bugün ikindi namazında Zincirlikuyu Camii’nde kaldırılacak.

24 Mayıs 1951’de İstanbul’da doğan İzzet Yaşar, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi, ancak öğrenimini tamamlamadı. 1976’dan sonra çeşitli kurumlarad metin yazarlığı yaptı. Dönüşü Olmayan Hikayeler’le 1981 Sabahattin Ali Öykü Ödülü’nü kazandı.

Reşit İmrahor adını da kullanan Yaşar, 1970 yılından itibaren Birikim ve Yeni Dergi’de yayımlanan şiirleriyle tanındı.

Eserleri:

Şiir

Kanama (1974)

Yeni Kuş Bakışı (1979)

Ölü Kitap (1983

Kuvve'den Fiil'e (1993)

Dil Oyunları (2002)

Asla Yazamayacaksın O Şiiri (2006)

Başka Akıl Peşinde

Hikâye

Dönüşü Olmayan Hikâyeler (1981- Sabahattin Ali Öykü Ödülü)

Özel Sektör İmamı (2003)

Camdan Mezbahalar (tüm hikayeleri)

Esther Kyra (2013)

Deneme

Balta/zar (sinema yazıları)

Çeviri

Bakış ve Ses, Pascal Bonitzer

Kör Alan ve Dekadrajlar, Pascal Bonitzer

