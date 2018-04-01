Yazar Lekesiz Filistinlilere “Türk edebiyatında öykü”yü anlattı

RAMALLAH (AA) – Yazar Ömer Lekesiz, Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde “Modern Türk Edebiyatında Öykü” başlığıyla düzenlenen söyleşide, kültür, edebiyat ve şiirle tarihsel hafızanın yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ve Filistinli şair ve yazarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Yazar Lekesiz, Kudüs ve Filistin davasının Türk kültür ve edebiyatındaki yerine işaret ettiği söyleşisinde, “Kudüs, Mekke ve Medine’ye olan şevkimizi bir nebze olsun gideren bir şehir ve bizi birbirimize bağlayan ortak noktalardan biridir.” dedi.

Nabizade Nazım, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık gibi Türkü öykü ve roman yazarlarından örnekler veren Lekesiz, Türk öykü tarihinin tematik gelişimini anlattı.

Lekesiz, benzeşmenin ve benzerliklerin insanları, toplumları özünden uzaklaştırdığını ve saptırdığını ifade ederek, farklılıkların düşmanlık anlamına gelmediğine, bilakis insanın ve toplumların özgünlüğünü koruyan faktörlerden olduğuna vurgu yaptı.