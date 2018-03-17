Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "40'lar Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri"nde, yazar Gökhan Özcan okurlarıyla buluştu.

Söyleşiyi yöneten hikayeci-eleştirmen Necip Tosun, TYB Mehmet Akif Divanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Özcan'ın, Türk öykücülüğünün ve denemeciliğinin önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Yazar Özcan ile 30 yıllık dostlukları bulunduğunu belirten Tosun, bir gazetede tanıştıklarını, birlikte yazarlık serüvenlerinin bu şekilde başladığını dile getirdi. Tosun, "Birlikte pek çok mekanda beraber olduk, yolculuk yaptık, edebiyat ve hayat serüveni yaşadık. Söyleşimize katıldığı için kendisine çok teşekkür ederiz." dedi.

Özcan da yazarların kendi kitapları hakkında konuşmasını çok gerekli bulmadığını ifade etti.

Okur ile yazar arasında sadece okunan kitabın olması gerektiğini vurgulayan Özcan, araya yazarın girmemesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Edebiyat hayatına gazetede başladığını anlatan Özcan, medyanın neredeyse her alanında çalıştığını söyledi.