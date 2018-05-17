Yazar Serbes'in tutuklandığı kaza

Dilekçede Torbalı Devlet Hastanesinde hazırlanan "Genel Adli Muayene" raporunda ise Emrah Serbes ile Kenan Doğru'da darp izi olmadığı yönünde ifadelerin bulunduğu ancak savcılık ifadesi sırasında Serbes'in boynunun sol tarafında emniyet kemeri izinin tespit edildiğine işaret edildi.

Şikayet dilekçesinde, sürücü koltuğunda olduğunu beyan eden Kenan Doğru'nun alkol testinin geciktirildiği, kan örneğinin alınmadığı ve ruhsata göre araç sahibi Emrah Serbes olmasına rağmen Kenan Doğru'nun "şoför bendim" ifadesi yeterli görülerek Serbes'e alkol testi yapılmadığı öne sürüldü.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Savcılık gözleminde belirtilen ve daha sonra fotoğraflanan bu izin kaza tarihi üzerinden 7 gün geçmesine ve sanık iyileşmesi için yanık kremi sürdüğünü beyan etmesine rağmen halen daha çıplak gözle görüldüğü düşünüldüğünde düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığı çok nettir.

Şüpheli doktor, gerçeğe uygun bir rapor düzenleseydi daha olayın ilk gününden itibaren gerçek sürücü Emrah Serbes yakalanabilecek ve o zaman olayın üzerinden çok geçmeden kendisine alkol testi de yapılabilecekti. Çok basit, gözle görülür bir yarayı bilerek veya bilmeyerek raporunda yazmadığı için başta adalet bekleyen müvekkilim olmak üzere tüm ilgilileri mağdur etmiş, alkolün ispatlanmamasına katkı sağlamış ve ayrıca şimdi yapılan delil elde etme çalışmaları sebebiyle yargının yükünü artırmıştır."

- "Serbes'in ismi kaza tutunağında geçmiyor"

Avukat Güler, dilekçesinde kaza tespit tutanağında Emrah Serbes'in isminin geçmediğine de dikkat çekti.

Tutanağın "kazaya karışan yolcu ve yayalar" başlıklı kısmında Emrah Serbes'in adının bulunmadığını, "kaza özeti" bölümü okunduğunda Kenan Doğru'nun yalnız yolculuk ettiği gibi bir anlam çıktığını iddia edilen dilekçede, şunlar kaydedildi: