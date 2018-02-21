HABER

Yazar Stephen King'den Kongre üyesine silah tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:28 | Son Güncelleme

King, Kongre üyesi Bruce Poliquin için "NRA'nın (Ulusal Tüfek Derneği) bir tanesi" ifadesini kullandı

AUGUSTA (AA) - Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King, Maine eyaletinden Kongre üyesi Bruce Poliquin'i, silahlanma hakkını savunan bir dernekten binlerce dolar alması nedeniyle sosyal medya hesabında eleştirdi.

King, Twitter hesabında, kasım ayındaki seçimde Maine eyaletinde yaşayan vatandaşların, Ulusal Tüfek Derneğinden (NRA) destek alan Cumhuriyetçi temsilci Poliquin'e oy vermemeleri çağrısında bulundu.

Florida'daki okul saldırısından sonra ABD'deki silah politikalarına ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunan dünyaca ünlü yazar, Poliquin için "NRA'nın bir tanesi" ifadesini kullandı.

Poliquin'in danışmanı Brent Littlefield ise NRA'nın Maine'de binlerce üyesinin bulunduğunu belirterek "Kongre üyesi Poliquin de Mainelilerin desteğinden memnun. Maine, uzun yıllara dayanan, sorumlu ve barışçıl ateşli silahlar sahipliği geleneğine sahip." dedi.

New York Times, Poliquin'in Temsilciler Meclisinin NRA fonundan faydalanan başlıca üyesi olduğunu yazmıştı. Gazetenin haberinde, derneğin, Poliquin'in siyasi kariyerine yardım etmek için 200 bin dolardan fazla harcama yaptığı savunulmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bruce Poliquin Maine silah stephen king

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

Çorlu’daki okullar incelendi

Çorlu’daki okullar incelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.