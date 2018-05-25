Yazar Şule Yüksel Şenler 80. yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, yazar, senarist, modacı gibi pek çok özelliği kendisinde barındıran Şule Yüksel Şenler, 80. yaş gününü kutluyor. Başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatı, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan tarafından kaleme alındı. Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı. Tezcan'ın kaleme aldığı "Şule Yüksel Şenler/Bugün Kazanılan Özgürlüklerde Onun Mücadelesi Var" adı verilen kitabın yeni baskısı da Profil Yayınları'ndan çıktı. İnzivaya çekildiği ve kendisini unutturduğu dönemde Şenler'in hayatını kaleme alan Demet Tezcan, ardından ülke genelinde konferanslar vererek gençlere Şenler'i anlattı. - Kitaptan alıntılar Tezcan, Şenler'in hayatını şöyle kaleme aldı: "Aslen Kıbrıslı olan Şule Yüksel Şenler, babasının memuriyeti dolayısıyla bulundukları Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Altı yaşındayken İstanbul'a taşındılar. Kız Eğitim Enstitüsü ortaokul 2. sınıfa giderken annesinin hastalığı nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakmak durumunda kaldı, okula gidemedi ama okumaktan vazgeçmedi.

15-18 yaşlarında Peyami Safa, Gökhan Evliyaoğlu gibi isimlerin yazdığı haftalık Yeni İstanbul gazetesinde hikayeleri yayınlandı. 20 yaşında İffet Halim Oruz'un yayın yönetmeni olduğu Kadın gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra 25 Ocak 1967 tarihli haftalık Yeni İstiklal gazetesine 'İslam Kadınına Hitap' isimli bir yazı gönderdi. Gazetenin sahibi Mehmet Şevket Eygi yazıyı çok beğenerek neşretti. Yeni İstiklal'in kapanmasıyla yine Şevket Eygi'nin günlük olarak çıkardığı Bugün'de yoğun ilgiye mazhar olan günlük yazılarına başlamış oldu. Şenler'in köşe yazılarından etkilenen Samsun'dan bir grup imam hatip hocası, onu konferans vermeye davet etti. Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği adına davette bulunan hocalardan bir kısmının, 'Yazıları güzel ama bakalım konuşma yapabilecek mi?' itiraz ve endişesi karşısında 'Hiç olmazsa lisanı hal ile örnek olur' diyen hocaların ısrarları üzerine Şule Yüksel, tüm Türkiye'yi 3,5 kez dolaşacağı, fırtınalar estiren konferans serisine başladı. Konferanslarına olan yoğun ilgiden dolayı Anadolu şehirlerinde sokaklara hoparlör döşendi, binlerce kişi salonların dışında cadde ve sokaklarda konferanslarını izledi.

Avrupa'da moda olan pardösülerin üzerine başörtüsü tasarımı yapan ve bunları gazetede paylaşan Şule Yüksel'in çizimleri büyük ilgi gördü. Gazete köşesinden kimilerine renkler, kimilerine kumaş türü, kimilerine de broşlar, tokalar gibi aksesuarlar tavsiye ediyordu. 'Şık, zarif, modern' sloganını kullanarak yaptığı tasarımlarını, kendisi için de her konferansı için ayrı bir pardösü ve eşarp tasarımı şeklinde sürdürdü. Kıyafetlerini hem çizip hem diken Şule Yüksel, genç kadınların, özellikle içinden geldiği çevrenin gençlerinin beğenisine bunları sundu. Yaptığı başörtüsü tasarımları halk arasında bir ekol haline geldi ve 'Şulebaş' örtünme furyası başlattı.

\ - Kadınların değişim ve dönüşümünde öncü oldu Gittiği şehirlerde verdiği konferanslar birer miting havasında geçen Şule Yüksel, genç kadınların değişim ve dönüşümünde büyük bir öncü oldu. Özellikle 17 Kasım 1967'de Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde verdiği konferansın ayrı bir önemi vardı. Bu konferansı dinleyenlerden biri de Ankara İlahiyat'ta okuyan üniversite öğrencisi Hatice Babacan'dı. Konferansın arkasından Şule Yüksel'le de görüşen Hatice Babacan, bir gün başörtüsüyle derse girer. Derse başörtülü giremeyeceğini, başını açması gerektiğini söyleyen dekana ise unutulmaz cümleyi sar feder: 'Bu baş bu gövdeden ayrılmadıkça bu örtü çıkmaz.' Başörtüsü bu olayla ilk kez üniversiteye girmiş olur. Sonrasında ise Ankara'da üniversiteli gençler arasında Babacan'ı destekleyen eylemler ve boykotlar başlar.

1967'de bir grup girişimci, heyet oluşturarak Şule Yüksel'e bir teklif götürürler. Teklif, Ankara'da açtıkları imam hatiplere ve İlahiyata Kız Öğrenci Yetiştirme Kursu'nun müdireliğini yapmaktır. Şule Yüksel bu teklifi severek kabul eder. Şule Yüksel, bu olayı 'Bize eşyaları olan bir ev tutmuşlardı. Annemle birlikte bir ay kadar kaldıktan sonra Hatice Babacan'ın daveti üzerine onların evine geçtik, bir müddet de onlarda kaldık. Kursun öğretmenleri ilahiyat öğrencileriydi. Kursun idaresini bir buçuk ay yürüttükten sonra ayrıldım. Çünkü orada sürekli kurs ile ilgilenmem konferanslarıma engel olacaktı.' şeklinde ifade eder. Türkiye'yi dolaşarak konferanslar veren Şule Yüksel artık birileri için ürkütücü olmaya başlamıştı. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde verdiği konferans bir anlamda bunun habercisiydi. Binlerce kişinin dinlediği konferans dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın gazabını çekmişti. Şule Yüksel, konferanstan altı ay sonra Papa'nın Türkiye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na hitaben yazdığı yazıdan dolayı 13 ay 10 gün hapis cezası aldı. Halkın yoğun tepkisi üzerine cezaevine girdikten iki ay sonra Cumhurbaşkanı Sunay, Şule Yüksel'i affettiğini beyan etti, fakat bunu kendisine zul kabul eden Şule Yüksel cezasını 9 ay 10 gün kaldığı Bursa Cezaevi'nde tamamladı.