HABER

Yazar Ural, TED’in konuğu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Ünlü Yazar Yalvaç Ural, TED Malatya Kolejinin konuğu olarak öğrenciler ile bir araya geldi.Öğrencilerde okuma bilincini oluşturmayı temel edinen etkinlikler kapsamında TED Malatya Kolejinde gerçekleştirilen etkinlikte “Armonikanın Şairi” ve “Dünya Çocuk Kitapları Şampiyonu” kitaplarının yazarı Yalvaç Ural öğrenciler ile bir araya geldi.

Yazar Ural, TED’in konuğu oldu

Ünlü Yazar Yalvaç Ural, TED Malatya Kolejinin konuğu olarak öğrenciler ile bir araya geldi.
Öğrencilerde okuma bilincini oluşturmayı temel edinen etkinlikler kapsamında TED Malatya Kolejinde gerçekleştirilen etkinlikte “Armonikanın Şairi” ve “Dünya Çocuk Kitapları Şampiyonu” kitaplarının yazarı Yalvaç Ural öğrenciler ile bir araya geldi. Gün boyunca ana sınıfından ortaokul kademesine kadar söyleşiler düzenleyen Ural, öğrencilerin kitaplarını da imzaladı. Yazar Ural, daha sonra 4. Sınıf öğrencileri birlikte "Yazar ile bir Akşam” etkinliğine katıldı.
Akşam yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Ural, daha sonra öğrenciler ile birlikte kitap okudu.

Yazar Ural, TED’in konuğu oldu

Yazar Ural, TED’in konuğu oldu

Yazar Ural, TED’in konuğu oldu

Yazar Ural, TED’in konuğu oldu

Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!
Kuryenin dövdüğü genç o anları anlattıKuryenin dövdüğü genç o anları anlattı
Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.