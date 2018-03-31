Yazar Ural, TED’in konuğu oldu

Ünlü Yazar Yalvaç Ural, TED Malatya Kolejinin konuğu olarak öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrencilerde okuma bilincini oluşturmayı temel edinen etkinlikler kapsamında TED Malatya Kolejinde gerçekleştirilen etkinlikte “Armonikanın Şairi” ve “Dünya Çocuk Kitapları Şampiyonu” kitaplarının yazarı Yalvaç Ural öğrenciler ile bir araya geldi. Gün boyunca ana sınıfından ortaokul kademesine kadar söyleşiler düzenleyen Ural, öğrencilerin kitaplarını da imzaladı. Yazar Ural, daha sonra 4. Sınıf öğrencileri birlikte "Yazar ile bir Akşam” etkinliğine katıldı.

Akşam yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Ural, daha sonra öğrenciler ile birlikte kitap okudu.