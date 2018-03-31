Yazar ve çizer Aycın’ın Kudüs çizgileri Filistinliler ile buluştu

KUDÜS (AA) - Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer ve “Kudüs Ey Ey” kitabının yazarı Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Yönetimi Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Lekesiz ile çok sayıda Filistinli katıldı. Serginin açılışında konuşan Türkoğlu, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında şehit edilen 15 Filistinli için Allah'tan rahmet dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı. Türkoğlu, İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria’da yaşanan olaylarda yaralanan Filistinlilere de acil şifa dileğinde bulunarak, “Bugün aslında güzel bir sergi için buradayız ancak dün yaşanan olaylar nedeniyle bunu bir kutlama şeklinde yapamayacağız.” dedi.

Sergilenen eserlerin dünyadaki adaletsizliği ve zulümleri yansıttığını kaydeden Türkoğlu, “Tabii bütün dünyada eşitsizlikler ve adaletsizlikler var ancak Kudüs ve Filistin’de yaşananların çok ayrı yeri var. Bunlar da sergide yansıtılıyor.” ifadelerini kullandı. Ömer Lekesiz de şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, “Rabbimden bu topraklarda yaşanan acıyı dindirmesini niyaz ediyorum.” dedi. - "Alaylı bir sanatçı Aycın" Sergilenen çizgilere işaret eden Lekesiz, Aycın’ın meslekten değil, “alaylı bir sanatçı” olduğunu ifade ederek, “Aycın sanat yapmak kaygısıyla sanat yapan bir adam değildir. Bilakis ümmetin sıkıntılarını, dertlerini aşarak ve dünyadaki mazlumların ve mağdurların sıkıntılarından yaptığı çıkarımları çizgilerine yansıtmıştır.” değerlendirmesinde bulundu. Lekesiz, Aycın’ın “Hazreti Musa’ya asa verilmişti, bana da kalem verildi. Ben de şikayetlerimi kalemle anlatıyorum” sözlerini hatırlatarak, “Burada yer alan her bir çizgi, ayrı ayrı bir alemi, bir dünyayı, bir gönlün yıkılışını, bir vakayı, bir olguyu tek başına temsil edebiliyor.” şeklinde konuştu.

Aycın’ın, Filistinli karikatürist Naci el-Ali ile "bir elmanın iki yarısı" gibi olduğuna vurgu yapan Lekesiz, farklı dünyalardaki iki çizere aynı duyguları yaşatan şeyin mazlumların ve mağdurların yaşadığı zulümler olduğunun altını çizdi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de Türkiyeli bir sanatçının, Kudüs ve Filistin’de yaşananları eserlerine yansıtmasının, Kudüs’ün sadece Filistinlilerin değil, aynı zamanda tüm Müslümanlara aidiyetinin göstergesi olduğunu ifade etti. Şeyh Sabri, bir çizerin sessiz bir tarihçi olduğunu dile getirerek, “Çizgileriyle hem kendi hem halkının hem de vatanının duygularını ifade eder. Dolayısıyla çizgi sanatı belgelenmiş tarihin ifadesidir.” dedi. Filistin Toprak Günü gösterilerinde şehit olan Filistinlilere rahmet dileyen Şeyh Sabri, Türkiye’ye Filistin davasına verdiği destek ve halkının yanında durarak ortaya koyduğu tavırdan dolayı teşekkür etti. - "Kudüs Trump'ın cebindeki bir eşya değildir" Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni ise, Filistinlilerin canlarını ortaya koyduğu Filistin ve Kudüs’ün ABD Başkanı Trump’ın cebindeki bir eşya olmadığını ve başkalarına hediye edilemeyeceğini dile getirdi.

Böyle bir serginin Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenmesinin her şeye rağmen Kudüs için bir faaliyet olduğunu vurgulayan Hüseyni, “Buradan Kudüs’e, ‘ey Kudüs senin yolunda her şey anlamını yitiriyor. Senden daha değerli bir şey olamaz’ diyoruz.” diye konuştu. Filistinli Karikatürist Ali ile Türkiyeli Aycın’ın Kudüs sevgisinde buluştuğunu belirten Hüseyni, “Bakın bu levhalara, Naci el-Ali’nin çizgilerini barındırıyor. İşte bu Kudüs’ün Trump’ın elinin altındaki bir şey olmadığını gösteriyor. Kudüs’ün sevdalıları, şairleri, sanatçıları ve erleri vardır. Onu korumak için canlarını feda ederler.” ifadelerini kullandı. - "Naci el-Ali ile Aycın'ın çizgilerini buluşturduk" Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs’ü görmedikleri halde burası için şiirler ve yazılar yazan Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç'u hatırlatarak, “Aynı şekilde Hasan Aycın da yıllarca buradaki acıyı çizgileriyle gündeme getirdi. Biz de bugün Aycın’ın 40. sanat yılında bu coğrafya ile ilgili 40 çizgisini kardeş Filistin halkıyla buluşturuyoruz. Aslında biz bu vesile ile Naci El-Ali’nin çizgileriyle Aycın’ın çizgilerini buluşturuyoruz.” dedi.