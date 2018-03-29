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"Yazar ve Okur Buluşmaları" Leyla İpekçi ile devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

Deneme ve roman türünde eserleri bulunan Leyla İpekçi, Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nda 3 Nisan'da yapılacak "Bugünün ve Buranın Romanı" başlıklı söyleşide konuşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen "Yazar ve Okur Buluşmaları"nın bu haftaki konuğu Leyla İpekçi olacak.

Edebiyat, sanat ve kültür dünyasının zenginleşmesi ve güç kazanması amacıyla tertip edilen etkinlik, Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleştirilecek.

Daha önce İskender Pala, Haluk Oral ve Mim Kemal Öke gibi isimleri ağırlayan "Yazar ve Okur Buluşmaları"nın 8.'si 3 Nisan'da yapılacak.

Deneme ve roman türünde eserleri bulunan Leyla İpekçi, "Bugünün ve Buranın Romanı" başlıklı söyleşide konuşacak.

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Kültür AŞ Leyla İpekçi Yazar ve Okur Buluşmaları

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