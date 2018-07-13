"Buluşçu bir şair izlenimi vermiştir İzzet Yasar. Seksenli yıllarda adı sıkça anılan bir şair olmasına rağmen daha sonra sinemaya yönelmiş, sinema hakkında eleştirel yazılar ve senaryolar da yazmıştır. Daha sonra şiire döndüyse de eski etkisini yaratamadı, fazlasıyla nev-i şahsına münhasır bir şair olarak kaldı. Şiirin yanı sıra mesela 'Birikim' dergisinde yazdığı yazılar da önemliydi. İlgi dalları çok çeşitli olan Yasar, özellikle Gezi olaylarından sonra içinde bulunduğu çevreye karşı çıkan bir görüntü sergiledi. Ben bunun da yine Yasar'ın karakteriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yasar memleketini seven ve her türlü sivil, askeri vesayetin karşısında olan birisiydi."

Lacivert Dergi Genel Yayın Yönetmeni şair Mustafa Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzzet Yasar'ın "İkinci Yeni" akımını devam ettiren kuşak içinde daha çok Ece Ayhan'a yakın şairler arasında yer aldığını söyledi.

Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, şairin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yönetmen Semih Kaplanoğlu, gazeteci Ahmet Kekeç, yazar Selahattin Yusuf, Turkuvaz Kitap Genel Yayın Yönetmeni Gülenay Börekçi, çok sayıda sanatçı, gazeteci ve yazar katıldı.

İSTANBUL (AA) - Bir süredir kanser tedavisi gören ve bu sabaha karşı vefat eden yazar ve şair İzzet Yasar son yolculuğuna uğurlandı.

- "Türkçe'nin, Türk şiirinin başı sağolsun"

İzzet Yasar'ın değil daha çok içinde bulunduğu çevrenin değiştiğine vurgu yapan Akar, Yasar'ın bu anlamda sosyal medyada yazdıklarıyla çok tepki çektiğini ifade etti.

Akar, Yasar'ın iyi bir şair ve yazar olduğunu aktararak, "Kimilerinin aykırı diyebileceği, kimilerinin de anlaşılmaz bulacağı bir imge dünyası vardı. Şiirleri de kendisi gibi sınırlarda gezindi. Uzun yıllardan beri mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Türkçe'nin, Türk şiirinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Gazeteci Mehmet Hakan Kekeç de Yasar'ın münzevi bir kimliği olduğunu ve bunu yakın çevresi dışında pek kimsenin bilmediğini anlattı.

- "Hakkının biraz yenildiğini düşünüyorum"

Yasar'ın kendine has bir dili ve Türkçesiyle büyük bir şair olduğunun altını çizen Kekeç, şöyle konuştu:

"Bu ekolün hayatta kalan son temsilcilerden biriydi. Bu yüzden aslında çok değerli biriydi. Hakkının biraz yenildiğini düşünüyorum açıkçası. Edebiyat çevreleri zaten tanıyordu ama popülerleşmesi Gezi sürecinde oldu. Çünkü orada ezber bozan bir tablo vardı. İçinden geldiği çevresi için söylüyorum. Gezi sürecindeki okumayı yanlış yaptıklarını bas bas bağırdı. Çok tepki çekti kendi mahallesinden ama yine de geri dönmedi, kendi düşüncelerinden, görüşlerinden."