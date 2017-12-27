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Yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 17:35 | Son Güncelleme 9 saat önce

Yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi gözaltına alındı. İfadesi alınan Beşikci daha sonra serbest bırakıldı.

Yazar ve sosyolog İsmail Beşikçi gözaltına alındı

İsmail Beşikci’nin kendi adına açılan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

İSMAİL BEŞİKÇİ KİMDİR?

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde sosyoloji asistanı iken aynı bölümde sosyoloji doçenti olan Orhan Türkdoğan tarafından, Marksist propaganda ve bölgecilik yaptığı gerekçesiyle ihbar edilen Dr. İsmail Beşikçi, 12 Mart 1971 döneminde sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı ve üniversite ile ilişiği kesildi. 1974 affıyla cezaevinden çıkan Beşikçi, daha sonra Kürt sorununu işleyen düşüncelerinden dolayı yargılandı.

Kürt sorunu üzerine araştırmaları ve yazılarıyla tanınan Beşikçi, sekiz kez cezaevine girip çıktı ve yaşamının 17 yılı cezaevinde geçti. 12 Eylül askeri darbesinden önce 1979'da cezaevine giren Beşikçi 1987'de serbest bırakıldı, ancak davalardan giydiği hükümlerle 1999'a kadar tutuklu kaldı. 1999 yılında yapılan sınırlı yasal düzenleme sonucu tahliye olduğunda hakkında toplam 100 yıl hapis ve 10 milyar lira para cezası verildi. İsmail Beşikçi'nin yayımlanan 36 kitabından 32'si Türkiye'de yasaklandı. Atatürk Üniversitesi'nde asistanlığı döneminde doktora tezi olarak hazırladığı "Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme", alanında Türkiye'de yapılmış önemli sosyolojik bilimsel çalışmalardan biri olarak gösterilir. Beşikçi "Sarı Hoca" lakabıyla da tanınmaktadır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben Türk milliyetçisi bir insanım.Bu milliyetçilik Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik anlayışıdır.Atatürk diyor ki''Bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir''Şimdi haberde ismi geçen kişi bir terörist midir?Değildir.Fikirleri vardır ve ben de bu fikirlere katılmasam da sadece fikirlerini söyledi diye insanı 20 sene hapis edemezsin.Bu milliyetçilik değil faşistlik.biz faşist değilz
@enteresan_adam Şimdi bunları;ayakta alkışladığım bir şekilde yazmışsınız ve siz bu kadar pozitif düşünürken,siyasi görüşü sizin tam zıttınız olan,iki siyasi görüş mensubu bir kişi geliyor ve ağzınızın üstüne bir yumruk yapıştırıyor!öteki de yumruğu yapıştırdıktan sonra ikisi de:"hadi ordan tatlı su ideolojili dönek"diyorlar!hatta daha da ileri gidip kurşun yağdırıyorlar!siz gerçekten inanıyor musunuz bu dediklerinizin bir gün gerçek olacağına???
la bu adam kaç yaşındaki.adamın hayatı roman.
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