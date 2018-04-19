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Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Muş’ta öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında Muş’ta öğrencilerle bir araya geldi.Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında, imza ve söyleşi günü düzenlendi.

Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Muş’ta öğrencilerle buluştu

Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında Muş’ta öğrencilerle bir araya geldi.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında, imza ve söyleşi günü düzenlendi. Muş Öğretmenevinde düzenlenen ve Yazar Yıldız Ramazanoğlu’nun konuk olduğu programa, öğrenci ile öğretmenler katıldı.
Öğrencilere bilgilendirme yapılmasıyla başlayan programda konuşan Yazar Yıldız Ramazanoğlu, “Gerçekten Muş’ta sizlerle bir araya gelmek onur verici bir durum, çok mutlu oldum. Muş’ta biraz gezdim ve burada insan değerlerinin halen muhafaza edilir olması beni çok etkiledi. Bugün tabi ki okumak ve yazmakla ilgili kaç şey söylemek istiyorum sizlere; hangi ortam yazdığınızı, hangi çağa gözlerinizi açtığınızı biraz hatırlatmak istiyorum. Çünkü hiçbir yazar yaşadığı çağın gerçeklerinden kendisini birey olarak da, toplum olarak da kuşatan hakikatlerden uzakta kalamaz. Onların dışında, tamamen afakî şeyler yazamaz. Zaten eğer bir yazar; çağının tanığı olabiliyorsa, yaşadığı zamanın şahitliğini yapabiliyorsa, onun yazdıklarının kıymeti daha da çoğalır diye düşünüyorum” dedi.
Var olan sorumlulukların nasıl fark edilebileceği üzerine de konuşan Yazar Ramazanoğlu, “Sorumluluklarımızı nasıl fark edebiliriz? Nereden bu sorumluluklarımızı çıkartabiliriz? Bence bu biraz okuyarak olması gereken bir şey. Çünkü kitaplar yoluyla biz başka hakikatlere, başka insanlara, başka kültür ve medeniyetlere, başka insanların duygularına, onların hayata bakışlarına eğilebiliriz. Böyle bir imkana sahip olabiliriz” diye konuştu.
Yazar Ramazanoğlu’nun konuşmasının ardından program, soru-cevap şeklinde devam etti. Daha sonrasında Yazar Ramazanoğlu, öğrencilere dağıtımı yapılan eserlerini imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Muş’ta öğrencilerle buluştu

Yazar Yıldız Ramazanoğlu, Muş’ta öğrencilerle buluştu

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