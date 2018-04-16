“Yazarlık Akademisi” kapılarını açtı

Gerçekleştirdiği kültür-sanat programlarıyla ilçeyi kültür durağı haline getiren Yıldırım Belediyesi, düzenlediği sosyal içerikli projelerle de vatandaşların kişisel gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, ‘Sinema Akademisi’ ve ‘Sosyal Medya Uzmanlığı’ eğitim programlarının ardından ‘Yazarlık Akademisi’ni başlattı. ‘Yazarlık Akademisi’ eğitim programı ile toplam 150 öğrencinin ücretsiz eğitim alıyor. Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ile Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık’ın yazarlığın temel yönlerini aktardığı programda, yazarlığa ilk adım, yazma teknikleri, sosyal medya kullanım teknikleri ve gazetecilik yaklaşımı konuları ele alındı. Öte yandan ünlü isimler, 15 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında her pazar devam edecek olan ‘Yazarlık Akademisi’ eğitim programında, Yıldırımlı kalemlere, kelime-cümle zenginliği oluşturma becerileri, farklı ifade yaklaşımı, yazar vasfıyla konuşma, kitle önünde konuşma becerileri, ikna becerileri ve yazma konuşma savunma teknikleri konularını da aktaracak.