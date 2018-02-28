Yazarlık Atölyesi’nde yeni dönem başlıyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Yazarlık Atölyesi’nde 2. dönem kayıtları başladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in girişimleriyle hayata geçirilen Yazarlık Atölyesi’nde 2.dönem kayıtları başladı. Özel bir TV kanalı Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazeteci Süleyman Özışık eğitmenliğinde gerçekleşen Yazarlık Atölyesi için kayıtlar 4 Mart Pazar gününe kadar Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde yapılacak. Katılımda sınırlı kontenjanın bulunduğu kurs, 4 Mart Pazar gününden itibaren 6 hafta boyunca her Pazar günü gerçekleşecek.