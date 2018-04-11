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Yazıcıoğlu soruşturmasında 20 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Yazıcıoğlu soruşturmasında 20 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 132 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonunda tüm şüpheliler hakkında 20 Haziran 2016'da 'Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verilmesinin ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Büyük Birlik Partisi karara itiraz etti. Yaklaşık 21 aydır itirazı inceleyen Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, şüphelilerden 20 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını kaldırırken, 112 kişi hakkında yapılan itirazı ise reddetti.
Kararın ardından mahkeme dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

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