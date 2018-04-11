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Yazıcıoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yaızıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, 132 şüphelinin yer aldığı ana soruşturma dosyasına savcılık tarafından verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı kaldırıldı.Kahramanmaraş 2.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yaızıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, 132 şüphelinin yer aldığı ana soruşturma dosyasına savcılık tarafından verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı kaldırıldı.
Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Haziran 2016 tarihinde verilen ‘kavuşturmaya yer olmadığına’ dair kararına Yazıcıoğlu ailesi ve parti avukatlarının itiraz etmişti.
Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası ana soruşturma dosyası üzerinde yapılan itirazları inceleyen Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler A.O.Ç, A.K., A.P., A.A., A.Ö., D.U., D.Ö., İ.D., M.K., M.S.Ç., M.Y., M.K., M.G., M.A., N.M., O.Ö., T.B.D., Y.Y., Y.Ç. ile Z.Ö. isimleri üzerinde kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasına, adı geçen diğer şüpheliler tarafından yapılan itirazların reddine hükmetti.
Konuyla ilgili BBP avukatlarından Kemal Yavuz’ın Kahramanmaraş Adliye Binası önünde kararın detayları hakkında açıklama yapacağı bildirildi.

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