Yazıcıoğlu soruşturmasında takipsizlik kararı kaldırıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yaızıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, 132 şüphelinin yer aldığı ana soruşturma dosyasına savcılık tarafından verilen ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı kaldırıldı.
Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Haziran 2016 tarihinde verilen ‘kavuşturmaya yer olmadığına’ dair kararına Yazıcıoğlu ailesi ve parti avukatlarının itiraz etmişti.
Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazası ana soruşturma dosyası üzerinde yapılan itirazları inceleyen Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler A.O.Ç, A.K., A.P., A.A., A.Ö., D.U., D.Ö., İ.D., M.K., M.S.Ç., M.Y., M.K., M.G., M.A., N.M., O.Ö., T.B.D., Y.Y., Y.Ç. ile Z.Ö. isimleri üzerinde kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasına, adı geçen diğer şüpheliler tarafından yapılan itirazların reddine hükmetti.
Konuyla ilgili BBP avukatlarından Kemal Yavuz’ın Kahramanmaraş Adliye Binası önünde kararın detayları hakkında açıklama yapacağı bildirildi.
Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!
Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum