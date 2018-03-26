Yazıcıoğlu Sultanbeyli’de anıldı

Etkinlikte konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak Sayın Yazıcıoğlu’nun şehadetinde kültür merkezine adını vermiştik ve her yıl Sultanbeyli Belediyesi şehidini ansın, yeni yetişen nesle Türkiye Cumhuriyeti’nin ne demek olduğunu, onun önce vatan mefkuresiyle birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini anlatsın istedik. Dokuz yıldır da devam ediyoruz, inşallah bizden sonra da bu anmalar sürecek.” dedi.

Hafız Doğan Temiz’in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Yazıcıoğlu’nun hayatından kesitlerin yer aldığı bir video gösterimi ile devam etti. Videoyu izleyen salondaki vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Bayram Karacan, BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ile BBP teşkilatlarından çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türkiye sevdalısı olan herkesin acısı olduğunu dile getiren Keskin,

“Kıymetli büyüğümüzü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar milyonlarca insanın duasını nasip etti. Bu ülke için mücadele eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise Yazıcıoğlu şahsında Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet dileyerek "Anadolu’muzun yiğit evladı, kıymetli büyüğümüz, vatan millet ve bayrak sevgisi ile dolu şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Bayram Karacan’nın konuşmacı olduğu ve BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican’ın da moderatörlüğünü üstlendiği bir panel gerçekleştirildi. Programın bu kısmında da Muhsin Yazıcıoğlu’nun gençliği, siyasi mücadele anlayışı, insani yönleri, düşünceleri ve ülkenin geleceğine dair planları anlatıldı.