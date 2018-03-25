Yazıcıoğlu, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 9’uncu yılında kabri başında anıldı.

Kahramanmaraş’ta 9 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Tacettin Dergahı’nda bulunan kabri başında anıldı. Türkiye’nin dört bir yanından Yazıcıoğlu için gelen binlerce seveni, merhum için dua etti. Sevenleri, Tacettin Dergahı’nda Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili anılarını birbirlerine anlatırken, çok eski zamanlarda Yazıcıoğlu ile birkaç dakika sohbet etme şansını bulduğunu belirten bir seveni, Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok sevdiğini söyledi.

“Onunla buluşmak böyle nasip oldu”

Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyarete gelen vatandaşlardan Rüştü Karaca, “Aynı bugün, bu zamanlar biz Fevzi Paşa’dan dönüyorduk. Akşam acı haberi duyduk ve çok üzüldük. Onunla buluşmak böyle nasip oldu. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

“Sevincimiz oydu, oda gitti”

Dua etmek için Yazıcıoğlu’nun kabri başına gelen başka bir seveni ise “Muhsin’den başka düşüncemiz yok. Üzüntümüz bu, sevincimiz oydu, oda gitti. Allah bunun hakkını yerde koymasın. Kim yaptıysa bundan beter olsun” ifadelerini kullandı.