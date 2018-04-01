Yazıcıoğlu vefatının 9’uncu yılında anıldı

MANİSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partisince düzenlenen "Şehadetinin 9. Yılında Hasretle Yad Ediyoruz" programıyla anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, vefatının üzerinden 9 yıl geçen Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayırla, rahmetle anıldığını söyledi.

Yazıcıoğlu'nun terörle mücadele konusundaki görüşlerini aktaran Destici, Türkiye'nin bugün terörle gerçek anlamda mücadele eden tek ülke olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bu mücadelesini desteklediklerini ifade eden Destici, "Terörle ve teröristle müzakere etmemeliyiz ancak mücadele etmeliyiz. Onun (Muhsin Yazıcıoğlu) söylediği hareketi işte bugün uyguluyoruz. Bugün terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

"Ne pahasına olursa olsun terör belasından kurtulmalıyız." diyen Destici, batı ülkelerinin terör örgütlerine destek verdiğini aktardı. Destici, şöyle konuştu:

"Kimisi alenen verdi, kimisi gizli verdi. Kimisi silah, kimisi yer, kimisi para, kimisi yurt verdi ve hala vermeye de devam ediyorlar. Sonra da Türkiye’nin haklı Afrin operasyonuna karşı çıkıyorlar. Türkiye’nin çekilmesi gerektiğini söylüyorlar. Türkiye teröre karşı samimi mücadele eden tek ülkedir. Hem Türkiye içerisinde terörle mücadele sürüyor, hem de başta Fırat Kalkanı Harekatı, İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekatı, Afrin operasyonu gerçekleştiriliyor. Biz bu mücadelenin sonuna kadar destekçisiyiz."