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Yazın habercisi sebze fideleri tezgahları süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sezonun ilk sebze fideleri tezgahlardaki yerlerini almaya başladı.Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, gibi birçok sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı.

Eskişehir’de sezonun ilk sebze fideleri tezgahlardaki yerlerini almaya başladı.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, gibi birçok sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. Tanesi ortalama 50 kuruş civarında olan fideler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ayrıca fideler kokuları ve görüntüleriyle de adeta tezgahları süslüyor.
Seracılık sektörünün son yıllarda çok geliştiği Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü’nde üretim yapan fideci Burhan Düzgün, vatandaşların başka bir tezgahtan aldığı ürün ile kendi yetiştirdiği ürünün tadına baktıklarında çok rahat bir şekilde aradaki farkı anlayabileceklerini söyledi. Düzgün, "Fideler Şubat ayı itibarıyla tohumlanmaya başlıyor. Nisan sonu ve Mayıs başlarında da ekimi yapılıyor. Vatandaşlar hormonlu ve ya fenni gübreli mallar tükettiği için pek memnun değil. Vatandaşlar saksısına, terasına ve ya bahçesine dikiyor. Kendi elimle yetiştireyim ve doğal olsun diyorlar. İlaçlı, gübreli ürün ile insanların fidelerden kendi yetiştirdikleri ürünler arasında dünyalar kadar fark var. Yerken de belli olur bu fark. Temmuz, Ağustos aylarında ürün alınmaya başlanır. Fiyatlar ise; domates, biberler 50 kuruş, salatalık, çeri domatesler 1 lira. Genel olarak fidelerin adet fiyatı 50 kuruş. Satışlarımız yoğun. Alan müşterilerimizde çok memnun. Eken insanlar sadece hayvan gübresi kullanıyor, suyunu veriyor. Gerisi Allah’a kalmış. Yetişen ürünlerde afiyetle yeniliyor" diye konuştu.

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