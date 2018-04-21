HABER

"Yazının niyeti dışında savunulacak hiçbir yanı yoktur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: - "Babam Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı tarafından yazılan ve Akit gazetesinde yayınlanan 'Fetullah Gülen Olsam' başlıklı yazı, başta 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz gazilerimiz ve hain darbe girişimine karşı kahramanca direnen insanlarımız olmak üzere, kamuoyu vicdanını yaralamış ve herkesi olduğu gibi, şahsımı ve ailemi de derinden üzmüştür" - "Her ne sebeple olursa olsun, söz konusu yazının 'niyeti' dışında savunulacak hiçbir yanı yoktur ve yazı içeriği, niyetiyle zıt bir şekilde maksadını aşmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, babası Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı'nın Akit gazetesinde yayınlanan "Fetullah Gülen Olsam" başlıklı yazısına ilişkin açıklama yaptı.

Kavakcı, açıklamasında, "Babam Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı tarafından yazılan ve 18 Nisan 2018 tarihinde Akit gazetesinde yayınlanan 'Fetullah Gülen Olsam' başlıklı yazı, başta 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ve yakınları ile 15 Temmuz gazilerimiz ve hain darbe girişimine karşı kahramanca direnen insanlarımız olmak üzere, kamuoyu vicdanını yaralamış ve herkesi olduğu gibi şahsımı ve ailemi de derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Babasının, bu örgütlenmeye karşı 1970'li ve 1980'li yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesinde, 1990'lı ve 2000'li yıllarda da Teksas'ta tek başına mücadele verdiğinin onu tanıyan herkes tarafından bilindiğini ifade eden Kavakcı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yine de, her hatırın üzerinde tutulması gereken Hakk hatırı gereğince, doğru olana şahitlik etmenin bizim için bir tercih değil bir vazife olduğuna iman ettiğimiz 'doğruluk dini' İslam'ın mensupları olarak, açıkça, 'amasız, lakinsiz, fakatsız' ifade etmeliyim ki: Her ne sebeple olursa olsun, söz konusu yazının 'niyeti' dışında savunulacak hiçbir yanı yoktur ve yazı içeriği, niyetiyle zıt bir şekilde maksadını aşmıştır."

- "Muhtemel sağlık kaynaklı meseleler çerçevesinde ortaya çıkan durum"

Kavakcı, "Bir evlat olarak dile getirmek çok zor olsa da babamın 80 yaşını aştığı şu zamanlarda, dünyada pek çok insanın da imtihan edildiği muhtemel sağlık kaynaklı meseleler çerçevesinde ortaya çıkan bu son derece üzücü durumdan dolayı ailemiz adına kamuoyundan özür diliyor, dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı

En Çok Okunan Haberler

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 'Herkes boyunun ölçüsünü alacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Amasya'da yol kontorolünde fark edildi! Jandarma lüks araca el koydu

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Yaz bir tülü gelmiyor! Kars'tan sonra Van da beyazlara büründü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.