ANKARA (AA) - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Na'imi'nin (Çeşmecizade Nimetullah Çelebi) "Feza'il -i Kuds" (Kudüs'ün Faziletleri) eserini çeviri ve tıpkıbasımıyla yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, geniş yazma eser koleksiyonundan çeviri yazı ve tıpkıbasım olarak yayımladığı eserlere bir yenisini daha ekledi.
Na'imi'nin (Çeşmecizade Nimetullah Çelebi) Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'te yaptırdığı imar faaliyetlerini "Feza'il- i Kuds" (Kudüs'ün Faziletleri) başlığı altında şiirleştirdiği eseri, yazma eser uzmanları Yasin Çoşkun ve Menderes Velioğlu tarafından inceleme, metin ve tıpkıbasım olarak yayımlandı.
Eserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim, Başbakan Binali Yıldırım'ın sunuş, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da önsöz yazılarına yer verildi.
- "Büyük Türkiye vizyonumuzun önemli bir parçası"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserin takdim yazısında, "Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır." değerlendirmesini yaptı.
Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine'de, Kahire'de, Şam'da, Bağdat'ta, Buhara'da, Semerkant'ta, Horasan'da, Konya'da, Bursa'da, İstanbul'da ve coğrafyanın her köşesinde üretilen değerlerin bugün tüm insanlığın ortak mirası haline geldiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşa edilmesi, 'Büyük Türkiye' vizyonumuzun önemli bir parçasıdır."
Başbakan Yıldırım da sunuş yazısında "Kültür ve medeniyetimizin çok renkli ve özgün tarihini, yazma eserleri neşretmenin yanında, kataloglama ve restorasyon faaliyetleriyle gün yüzüne çıkartarak ilim dünyasına sunmak, hem kültürel bilincimizi artıracak hem de gelecek nesillerin dünya görüşlerini en sağlam şekilde inşa etmelerine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ise önsözünde, yazma eserlerin ilmi neşirlerinin ve kataloglamalarının yapılmasının hem araştırmacıların çalışmalarına sağlam bir zemin oluşturacağını hem de gelecek nesillerin tarih ve medeniyet yaklaşımlarına katkı sağlayacağını bildirdi.
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