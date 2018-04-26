YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) İlkbahar Dönemi sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS İlkbahar Dönemi değerlendirilme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
YDS, 1 Nisan 2018 Pazar günü 41 ilde 46 sınav merkezinde uygulandı. Bu yıl ilk defa uygulanan Boşnakça ve Arnavutça dilleri dahil olmak üzere toplam 25 dilde gerçekleştirilen sınava 115 bin 84 aday katıldı.
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