YDS soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.