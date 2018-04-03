YDS soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.
Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
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