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YDS soru ve cevapları erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından 1 Nisan'da düzenlenen sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarını yayımladı - Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden soruların tamamına ulaşabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan'da düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS'ye başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.

Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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