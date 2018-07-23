Yediemin otoparkındaki araçların çalındığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir ay önce el değiştiren yediemin otoparkının Orhanlı'daki deposundan 100'den fazla aracın çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, yediemin otoparkında bulunan aracındaki GPS cihazı 11 Temmuz'da Bursa'da sinyal veren Kasım Öztürk, durumu avukatına bildirdi. Polis eşliğinde gittiği otoparkta aracının bulunmadığını tespit eden Öztürk, durumu tutanak altına alarak, otopark yetkililerinden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri, otoparkın Pendik ve Tuzla Orhanlı'daki deposunda inceleme yaptı. Bir ay önce el değiştiren yediemin otoparkında bulunması gereken 100'den fazla aracın burada olmadığı belirlendi.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan otopark çalışanı Samet Sel, trafik müşavirliğine kayıtlı yediemin otoparkının haziranda Mustafa Ç'ye devredildiğini belirterek, iki aydır maaş alamadığı için mağdur olduğunu söyledi.

Samet Sel, Pendik'e getirilen araçların daha sonra Orhanlı'daki depoya götürüldüğünü, depodaki araçların kaybolmasından ise Kasım Öztürk'ün şikayetiyle haberdar olduğunu ifade ederek, otoparkın Orhanlı'daki deposuna götürülen iki aracın da Samsun'da bulunduğu dile getirdi.