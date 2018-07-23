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Yediemin otoparkındaki araçların çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Pendik'te bir ay önce el değiştiren bir yediemin otoparkının Orhanlı'daki deposundan 100'den fazla aracın çalındığı öne sürüldü - Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir ay önce el değiştiren yediemin otoparkının Orhanlı'daki deposundan 100'den fazla aracın çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, yediemin otoparkında bulunan aracındaki GPS cihazı 11 Temmuz'da Bursa'da sinyal veren Kasım Öztürk, durumu avukatına bildirdi. Polis eşliğinde gittiği otoparkta aracının bulunmadığını tespit eden Öztürk, durumu tutanak altına alarak, otopark yetkililerinden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri, otoparkın Pendik ve Tuzla Orhanlı'daki deposunda inceleme yaptı. Bir ay önce el değiştiren yediemin otoparkında bulunması gereken 100'den fazla aracın burada olmadığı belirlendi.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan otopark çalışanı Samet Sel, trafik müşavirliğine kayıtlı yediemin otoparkının haziranda Mustafa Ç'ye devredildiğini belirterek, iki aydır maaş alamadığı için mağdur olduğunu söyledi.

Samet Sel, Pendik'e getirilen araçların daha sonra Orhanlı'daki depoya götürüldüğünü, depodaki araçların kaybolmasından ise Kasım Öztürk'ün şikayetiyle haberdar olduğunu ifade ederek, otoparkın Orhanlı'daki deposuna götürülen iki aracın da Samsun'da bulunduğu dile getirdi.

Otoparkın Orhanlı'daki deposunun sahibi Halil İbrahim Ocak da şirketin eski sahibi Adem Ç'nin dört yıldır kiracısı olduğunu ve şirketini haziranda Mustafa Ç'ye devrettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Adem Ç. devrettikten sonra 45 gün içinde buradan lüks araçlar götürülmeye başlandı. Bununla ilgili Adem'e bilgi verdiğimiz halde 'Abi sıkıntı yok biz devrettik.' dedi. Bu durumda bütün arabalar gitmiş. Adamlar ayın 15'inden beri ortada yok. Ben de mağdurum, benimle beraber bir sürü insan da mağdur. Dolandırıldık açıkça. Yüzün üzerinde giden araç var. Buraya ekipler geldi, '128 araç götürülmüş.' dedi. Özellikle akşam saatlerinde götürüyorlardı. Akşam beşten sonra çalışmalar hızlanıyordu. Gündüz bir tane götürüyorlarsa iki tane getiriyor gibi yapıyorlardı. Akşama getirdiklerini de götürüyorlardı, amaç göz boyamaktı, başka bir şey yoktu. Bu şekilde 45 gün içinde burayı bitirdiler."

Otoparkın eski sahibi Adem Ç'nin iş yerini devrettiği kişiler tarafından dolandırıldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, vatandaşların da çalınan araçlarının bulunması için polise başvurduğu belirtildi.

Polis, konuya ilişkin çalışma başlattı.

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