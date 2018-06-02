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YediHilal'den "Medine usulü iftar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

YediHilal Derneği tarafından düzenlenen Medine usulü iftar programında, bin 500 kişi Şehzadebaşı Camisi avlusunda kurulan yer sofrasında orucunu açtı

İSTANBUL (AA) - YediHilal Derneği'nce geleneksel Medine usulü iftar programı düzenlendi.

Şehzadebaşı Camisi avlusundaki program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar öncesi gazetecilere açıklama yapan YediHilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, geleneksel Medine usulü iftar programlarını 5 senedir gerçekleştirdiklerini söyledi.

İftar sofralarının artık lükse kaçtığını vurgulayan Enesoğlu, "Tekrar tevazuya, tıpkı Mescid'i Nebevi'deki gibi iftar yapmaya bütün herkesi davet ettik. YediHilal olarak da buna öncülük ettik. Şehzadebaşı Camisi avlusunda YediHilal olarak bu geleneği devam ettiriyoruz." diye konuştu.

YediHilal şubeleri ve üniversite teşkilatlarında da bu geleneğin yaygınlaştığını anlatan Enesoğlu, birçok sivil toplum kuruluşunun da Medine usulü iftarlarını cami avlusunda gerçekleştirdiğini kaydetti.

Enesoğlu, her yıl ramazan ayında dostları bir araya getirdiklerine işaret ederek, iftara bin 500 kişinin katıldığını belirtti.

Daha sonra davetliler, yere kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

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Medine usulü iftar Yedihilal Derneği YediHilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu

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