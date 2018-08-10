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Yediler Türbesi restorasyonu tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki İlbade Mezarlığı yanındaki, içinde İnançbey ve ailesine ait olduğu sanılan 7 mezarın bulunduğu tarihi Yediler Türbesi restore edildi.

Yediler Türbesi restorasyonu tamamlandı

Ramazan ÇETİN /DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki İlbade Mezarlığı yanındaki, içinde İnançbey ve ailesine ait olduğu sanılan 7 mezarın bulunduğu tarihi Yediler Türbesi restore edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçelerde yer alan tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmaları kapsamında, 10 yıldan fazla süredir kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü İlbade Mezarlığı'nın bitişiğindeki Yediler Türbesi'nin restorasyonunu tamamladı. Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Denizli'ye hizmet veren ve son dönemde Türk tarihi bakımından çok önemli eserlerin keşfedildiği İlbade Mezarlığı'nın açık hava Türk tarih müzesi olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi'nin, yaptığı bu restorasyonla Denizli kültürel mirasına büyük katkıda bulunduğu belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İlbade Mezarlığı'nın yanı başındaki Yediler Türbesi'nin Denizli'nin manevi kimliğine kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Köklerimizin olduğu, manevi değerlerimizin bulunduğu ve atalarımızın ebedi istirahatgahları buradadır. Bizlere düşen görev ise geçmişimize, bu değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillere aktarmaktır. Denizli'nin manevi kimliğini yansıtan eserlerden olan Yediler Türbesi'ni restore ederek, gelecek nesillere ulaşmasını amaçladık" dedi.
Tarihi bilgilere göre, İnanç Bey'in, 14'üncü asrın başlarında Germiyanoğulları hakimiyetinde bulunan Ladik Beyliği'nin başına getirildiği biliniyor.

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Yediler Türbesi restorasyonu tamamlandıYediler Türbesi restorasyonu tamamlandıYediler Türbesi restorasyonu tamamlandı

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