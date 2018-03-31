İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim geleneğimizde sanatkar, tabiatta Allah'ın güzelliğini gören ve bu güzelliği taşa, kağıda, ahşaba, demire işleyendir. Medeniyetimizdeki her bir sanat eserinin güzelliği, zarafeti yanında, bize kulluğumuzu bu dünyadaki asıl varoluş gayemizi de hatırlatmasının sırrı işte budur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen "Yeditepe Bienali"nde, bienalin Ayasofya başta olmak üzere her birisi sanat şahikası olan 30 tarihi mekandan istifade etmesini son derece kıymetli bulduğunu söyledi.

Bienalin, geçmişin eskimeyen güzellikleriyle bugünün modern eserlerini başarıyla meczettiğini belirten Erdoğan, sanatsal etkinliğin İstanbullular ve sanatseverler nezdinde gereken ilgiyi göreceğine inandığını dile getirdi.

Etkinliğin süreceği 45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların, yapılacak film gösterimleri ve müzik dinletilerinin, şehrin kültür hayatına canlılık katacağına inandığını ifade eden Erdoğan, anlamlı ve zengin bir muhtevaya sahip bir projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şükranlarını sundu.