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"Yeditepe Bienali" kapsamında 3 sergi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

"İstanbul'a Dair" konsept sergisi, "Mürekkepten Gökkuşağına" sergisi ve "Bienal Karma Sergisi" sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - "Yeditepe Bienali" kapsamında farklı sanat türlerinden eserlerin yer aldığı 3 sergi sanatseverlerle buluştu.

"İstanbul'a Dair" konsept sergisi ve "Bienal Karma Sergisi", Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen bienal kapsamında, Fatih'teki Akdeniz Medreseleri'nde açıldı.

Ali Leı Gong ve Said Chuanyi'nin "Mürekkepten Gökkuşağına" isimli Çin minyatürü sergisi ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sergilerde resim, hüsn-i hat, ebru, tezhip ve minyatür dallarında yaklaşık 100 sanatçının 300'den fazla eseri bulunuyor.

Karma ve konsept sergide Bünyamin K, Cemal Toy, Büşra Akan, Şaban Demirdağ, Betül Coşkun, Alparslan Babaoğlu, Hülya Tuzcuoğlu, Sabriye Şeker, Veysel Kucuras ve Leyla Varol gibi sanatçıların çalışmaları yer alıyor.

"Mürekkepten Gökkuşağına" sergisi 4 Mayıs, "İstanbul'a Dair" konsept sergisi ve "Bienal Karma Sergisi" de 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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