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Yeditepe Bienali’nde "İznik Çinileri Sergisi" sanatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Yeditepe Bienali kapsamında saray sanatları 16’ncı Yüzyıl Tarzı Orjinal Teknik İznik Çinileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeditepe Bienali kapsamında saray sanatları 16’ncı Yüzyıl Tarzı Orjinal Teknik İznik Çinileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Nakkaş Nursen ve Güven Güvenç çifti tarafından hazırlanan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali” kapsamında saray sanatları 16’ncı Yüzyıl Tarzı Orjinal Teknik İznik Çinileri sanatseverlerle buluştu. Nakkaş Nursen ve Güven Güvenç çifti tarafından hazırlanan yaklaşık 50 eser meraklılarıyla buluştu. İznik çinisinden, minyatür sanatına kalem işinden hat sanatına kadar birbirinden farklı onlarca eser katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Öte yandan Fatih Belediyesi Çini Atölyesi de sergi ile birlikte hizmete açıldı. Açılan atölyede usta nakkaş Güvenç çifti vatandaşlara verdiği eğitimle nakkaşlık sanatının inceliklerini anlatacak. Fatih’te Tarihi Eser mekanlar içerisinde yer alan sergi salonlarının açılışları art arda devam ediyor. Bienal’e katılan 600’ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserin yer aldığı sanat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Yeditepe Bienali’nin Küratörlüğünü üstlenen Serhat Kula, serginin içeriğine ilişkin bilgiler verdi. Kula, ”Bienalin ana teması Ehli Hiref bir örneği olan. Çini sanatının nadide eserlerinin bulunduğu bir sergideyiz şuanda. ehli Hiref temamızda Osmanlıdan günümüze bir ekol haline gelmiş olan geleneksel sanatlarımızın Usta çırak ilişkisiyle, hatta birkaç sanatçıyla birlikte ortak atölye çalışmalarıyla icra ettikleri ve toplumun o dönemki estetik ihtiyacını karşılayan unsurların bugün hala yaşatıldığı bir ekol. Hat sanatı, minyatürler ve çini örneklerini sergiliyoruz. Birde yanında kalem işi örnekleri var. Kalem işi de yine Osmanlıdaki tavan süsleme ve duvar süslemelerini ortaya çıkartan bir sanat dalı” dedi.
Sergi 15 Mayıs tarihine kadar Ayvansaray Mahallesi’nde bulunan Türk Evi Çini Atölyesinde sanatseverin ziyaretine açık olacak.

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