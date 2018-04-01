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Yeditepe Bienali’nin Galası gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 21:16 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk Klasik Sanatlar Bienali olan Yeditepe Bienali’nin gala programı gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali”nin galası yapıldı.

Dünyanın ilk Klasik Sanatlar Bienali olan Yeditepe Bienali’nin gala programı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Yeditepe Bienali”nin galası yapıldı. Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleşen programa Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in yanı sıra, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Klasik Türk Sanatları Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula katıldı. Bienal kapsamında “Ehl-i Hiref” temasının içinde “Çiçeğin Her Hali”, “Kuş Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekandan Taşanlar” olmak üzere beş farklı alt tema yer alıyor.

“Kendi sanatçılarımızın eserleri yer alıyor”
Dünya’nın ilk Klasik Sanatlar Bienali olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu bienale başından beri destek veren, himayesine alan ve bizi her zaman yüreklendiren Cumhurbaşkanımıza saygılarımızı arz ediyoruz. Onun destekleri ile yaklaşık bir yıl önce fikri olarak başlayan, sonrasında Klasik Türk Sanatları Vakfı ile birlikte yaptığımız uzun çalışmalar neticesinde bir araya geldik. Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfının gayreti ile Türkiye’nin ilk geleneksel sanatı dayalı bienalini gerçekleştiriyoruz. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu yaşayarak ve yaşayan arkadaşlarından gözlemleyerek öğrendim. Her şeyden önce bir ilk. Şu zamana kadar ülkemizi temsil eden İstanbul Bienali çok başarılı bir iş yapıyor. Kutlarız ama geleneksel sanatımızı güncel çağdaş sorunlarıyla birlikte bianel için oluşturulmuş eserlerin olması şüphesiz çok önemlidir. Ve diğer yerlerle karşılaştırıldığında bizim Yeditepe Bienalimiz şehrin değişik yerlerine serpilmiş. Şehrin içinde şüphesiz birbirinden kıymetli eserlerin bulunduğu bir mekan. Diğer bir taraftan İstanbul’u bütün dünya şehirleri arasında ön plana çıkaran bu tarihi birikimini ortaya çıkaracak. Öte taraftan da kendi sanatçılarımızın yaptığı eserleri görmek çok güzel. İki mutlulukla birden buluşacağımız bir çalışma oldu” diye konuştu.

“Çok uğraştık, çok heyecanlandık”
Yaşamış oluğu zorluklardan bahseden Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula ise, “Çok uğraştık, çok heyecanlandık motivasyonunuzu yüksek tutmaya çalıştık. Bugün bu sürecin karşılığını görmenin zamanı, ilk açılışlarımıza başladık. Her gördüğüm ortam bizi daha da motive etti” dedi.

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