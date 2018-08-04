Yeditepe Üniversitesi, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en köklü ve en büyük vakıf üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi, mükemmelliğin temel kavramlarını benimsemek ve hayata geçirmek amacıyla Kalite Derneği (KalDer) tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne dahil oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik kadrosunun zenginliği ve kalitesi, güçlü laboratuvar altyapısı, akredite olmuş lisans programları, 700’ü aşkın Erasmus-Exchange programı ve öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği kampüsüyle Türkiye’nin en güçlü vakıf üniversiteleri arasında yer alan Yeditepe Üniversitesi, KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nin parçası oldu.

Ulusal kalite bilincinin yaratılması, geliştirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile mükemmellik modeli uygulamalarının yaygınlaştırılmasının ilk adımı olarak görülen “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi”, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve KalDer Genel Koordinatörü Tuğrul Fadıllıoğlu tarafından, düzenlenen törende imzalandı.