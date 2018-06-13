İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde ilk kez açılan "Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü", 2018-2019 akademik yılında öğrenci alımına başlayacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez bir vakıf üniversitesinde açılan bölüm, 15'i tam burslu, 15'i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul edecek.
Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış edebiyat ve edebi çeviri ile ilgili çok sayıda makalesi ve 10 kitabı bulunan Prof. Dr. Tamara Gurtueva'nın başkanlığını yaptığı bölümden mezun olanlar Dışişleri Bakanlığı, turizm sektörü, dış ticaret firmaları, uluslararası lojistik firmaları, enerji sektörü, haber ajansları, medya kuruluşları, inşaat sektörü, çeviri büroları, edebiyat çevirisi ve editörlük gibi alanlarda iş imkanı bulabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Gurtueva, küreselleşen dünyada, dil bilmenin kültürler arası diyaloğun kapılarını açmak anlamına geldiğini ifade etti.
Gurtueva, bölümün konularında uzman, tecrübeli akademisyenler tarafından hazırlanan programıyla diğer "Rus Filolojisi" ve "Mütercim Tercümanlık" bölümlerinden ayrıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bir yıl hazırlık okuyan öğrenciler, lisans programına geçtiklerinde Rus filolojisinin temelini dünya edebiyatları ve çağdaş sanat değerleriyle sentezlemekle birlikte, profesyonel hayatlarında aktif olarak kullanabilecekleri düzeyde geliştirebilecekler ve özel alan bilgileriyle pekiştirebileceklerdir."
Üniversitenin yaptığı "öğrenci değişim" anlaşmalarının "eşdeğerlilik" esasına göre YÖK tarafından onaylı olduğuna değinen Gurtueva, "Bu çerçevede bir dönem Rusya'nın saygın eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerimiz, döndüklerinde yıl kaybı olmadan öğrenimlerine devam ederler." dedi.
Yeditepe Üniversitesi'nin aynı zamanda Moskova Devlet Dil Bilim Üniversitesi, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (Moskova), Puşkin Enstitüsü (Moskova), Moskova Devlet Üniversitesi (MGU), Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi (SPGU), Herzen Üniversitesi (St. Petersburg), Ivanovo Devlet Üniversitesi (İvanovo, Rusya), Saratov Devlet Üniversitesi (Saratov, Rusya) gibi kurumlarla işbirliği bulunuyor.
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