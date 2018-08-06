HABER

Yeditepe Üniversitesi'nde "Yapay Zekâ Çalışma Grubu" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi "Yapay Zekâ Çalışma Grubu", bu alandaki bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılmasına odaklanırken tüm öğrencilerin katılımına açık olan "Yapay Zekâ" derslerini de verecek

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nde "Yapay Zekâ Çalışma Grubu" kuruldu

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Yapay Zekâ Çalışma Grubu", bu alandaki bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılmasına odaklanırken tüm öğrencilerin katılımına açık olan "Yapay Zekâ" derslerini de verecek.

13 fakültesindeki 64 lisans ve 5 enstitüsündeki 122 yüksek lisans programıyla gençleri geleceğe taşıyan Yeditepe Üniversitesi, geleceğin mesleklerini öğrencilerle buluşturma hedefiyle yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Üniversitenin kurduğu disiplinlerarası "Yapay Zeka Çalışma Grubu" da bu kapsamdaki çalışmalarından birini oluşturuyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Erkan Korkmaz başkanlığındaki Yapay Zekâ Çalışma Grubu, Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Avadis Simon Hacınlıyan, Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Şener, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Dionysis Goluaras ve Dr. Öğr. Üyesi Funda Yıldırım’dan oluşuyor.

Yapay zeka üzerine bilimsel çalışmaların yaygınlaştırılmasına odaklanacak olan "Yapay Zekâ Çalışma Grubu", bu konuda çeşitli sempozyum, panel ve çalıştaylar düzenlemeyi planlıyor. Yeditepe Üniversitesi'nde yine bu kapsamda, 2018-2019 akademik yılı itibariyle tüm lisans öğrencilerinin katılımına açık olan "Yapay Zekâ Disiplinlerarası Çalışmalar" dersi, Rektörlük dersi olarak açılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, çağın getirdiği yenilikler paralelinde "Yapay Zekâ" dersini, rektörlük dersi olarak tüm öğrencilerin almasını sağlayacaklarını belirterek, geleceği şekillendirecek en önemli çalışma alanlarından biri olan yapay zekânın yanı sıra mühendislik dallarından malzeme bilimi ve nanotenoloji ile biyoteknoloji ve gıda mühendisliklerinin gelişime çok açık dallar olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Bingöl, "Tasarlanan yeni dünyada büyük veri analizi, bilişim sistemleri, e-ticaret, endüstri tasarımı gibi alanlar da genişleyecektir. Teknolojiye paralel olarak sosyal bilimler ve idari bilimler de hayatı daha yaşanabilir kılmak üzere alternatifler geliştirmek zorundadır. Bu nedenle yeni iletişim ve organizasyon biçimlerinin gelişmesinde, sosyal bilimler ve idari bilimler alanlarında da önümüzdeki yıllarda büyük atılımlar bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Ümran, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardıÜmran, denizde boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı
On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Tarihi eser operasyonunda Spartaküs miğferi ele geçirildi

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

Şırnak'ta sığınak içinde ev yapan teröristlere ağır darbe

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 6 Ağustos: On Numara'nın 16. yıldönümü büyük ikramiyesi heyecanlandırdı! (MPİ canlı çekiliş)

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.