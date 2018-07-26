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Yeditepe Üniversitesi'nden üniversite adaylarına tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun: - "Şu anda adı çok fazla bilinmeyen ancak yakın gelecekte oluşacak ihtiyaçlar sonucunda adını sıkça duyacağımız alternatif enerji danışmanlığı, sağlık mentörlüğü, evde bakım hizmetleri, siber güvenlik uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlığı, veri analistliği, pazarlama danışmanlığı, eğitim liderliği gibi mesleklerin alt yapısını oluşturabilecek programları tercih edin" - "Hangi meslek olursa olsun teknolojinin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda üreticisi olabilmek değerli olacak"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Şu anda adı çok fazla bilinmeyen ancak yakın gelecekte oluşacak ihtiyaçlar sonucunda adını sıkça duyacağımız alternatif enerji danışmanlığı, sağlık mentörlüğü, evde bakım hizmetleri, siber güvenlik uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlığı, veri analistliği, pazarlama danışmanlığı, eğitim liderliği gibi mesleklerin alt yapısını oluşturabilecek programları tercih edin." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi, yaptığı yazılı açıklamayla, 31 Temmuz'da açıklanacak üniversite sınav sonuçlarının ardından 7-14 Ağustos tarihlerinde üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, doğru tercihi yapmak için öğrenim görmek istenen yükseköğretim programlarına ilişkin detaylı araştırma yapılmasını, bir tercih listesi hazırlayarak bu listede yer alan sıralamaları belirlerken çok dikkatli davranılmasını, kılavuzda yer alan bilgilerin dikkatli incelenmesini önerdi.

Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan tercih yapılmaması gerektiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Tercih sıralaması yaparken bir önceki yılın puanlarını çok fazla dikkate almayın, başarı sıralamalarını ölçüt alın. Tercih yapmadan önce belirlediğiniz üniversite ve programların yanı sıra akademik kadrolarını, öğrenim olanaklarını tanıyın ve tercihlerinizi son güne bırakmayın. Üniversite tercihinizi yaparken kendinizi çok yönlü geliştirecek farklı disiplinlere ait becerileri kazandıracak yükseköğretim programlarını tercih edin. Gelecek on yılın meslekleri bilgi ve yenileşme çağındaki değişime paralel olarak sağlık, endüstri, iletişim ve medya çalışmaları, sosyal hizmet alanlarında olacak,

Şu anda adı çok fazla bilinmeyen ancak yakın gelecekte oluşacak ihtiyaçlar sonucunda adını sıkça duyacağımız alternatif enerji danışmanlığı, sağlık mentörlüğü, evde bakım hizmetleri, siber güvenlik uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlığı, veri analistliği, pazarlama danışmanlığı, eğitim liderliği gibi mesleklerin alt yapısını oluşturabilecek programları tercih edin. Üniversite tercihinizi yaparken kendinizi çok yönlü geliştirecek farklı disiplinlere ait becerileri kazandıracak yükseköğretim programlarını tercih edin, Gelecek on yılın meslekleri bilgi ve yenileşme çağındaki değişime paralel olarak sağlık, endüstri, iletişim ve medya çalışmaları, sosyal hizmet alanlarında olacak."

Coşkun, şu anda adı çok fazla bilinmeyen ancak yakın gelecekte oluşacak ihtiyaçlar sonucunda adı sıkça duyulacak, alternatif enerji danışmanlığı, sağlık mentörlüğü, evde bakım hizmetleri, siber güvenlik uzmanlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlığı, veri analistliği, pazarlama danışmanlığı, eğitim liderliği gibi mesleklerin alt yapısını oluşturabilecek programların tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Sadece mesleğin değil, üniversite tercihinin de gelecekte iş bulma fırsatlarını doğrudan etkilediğini aktaran Coşkun, adayların tercihlerini yaparken gelecekteki ihtiyaçları dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Coşkun, gelecekte birçok meslekte bir yabancı dil bilmenin yetmeyeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle seçilecek yükseköğretim kurumunun bir ya da daha fazla dil öğrenmeye ilişkin sunduğu olanaklar önemli. Matematik, fizik, kimya, sosyoloji gibi temel bilimlerin donanımlı biçimde verildiği, güncel ihtiyaçlara göre hazırlanan derslerin olduğu yükseköğretim programları daha etkili mezunlar veriyor ve piyasada tercih ediliyor. Hangi meslek olursa olsun teknolojinin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda üreticisi olabilmek değerli olacak. Şu anda iş olanakları sağlık, sosyal hizmetler, mühendislik, güvenlik alanlarında daha yüksek ancak bu alanlar yakın gelecekte varolan şekliyle ihtiyaçları karşılamaya yetmeyecek ve farklılaşacak.

Örneğin günümüzde de popüler olan fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı giderek daha fazla önem taşıyacak ve alışılagelmiş rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı 2025 yılına dek giderek genişleyecek. Rehabilitasyon mentörlüğü, uğraşı terapisi, tıbbi yardım hizmetleri uzmanlığı, eğitim ortamlarında rehabilitasyon danışmanlığı, evde bakım hizmetleri gibi alanlara dönük daha fazla istihdam ihtiyacı ortaya çıkacak. Benzer şekilde psikoloji ve eğitim alanları da kişilik hizmetleri, beceri analistliği, öğretim koçluğu, eğitim liderliği gibi isimlerle istihdam alanı genişleyecek mesleklerden."

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